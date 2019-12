Ciprian Deac, bucuros după calificare: 'Ne-am spus: 'Să facem istorie'

Ciprian Deac a declarat, joi, în urma victoriei obținute de CFR Cluj, în fața lui Celtic, scor 2-0, în grupele Europa League, că nu a fost ușor să obțină calificarea în șaisprezecimile de finală ale turneului, anunță MEDIAFAX.

”A fost o victorie mare, dar ținând cont de unde am plecat, este și mai dulce victoria. Nu este ușor. Nivelul din România nu se compară cu ce se joacă în Europa. Înaintea meciului ne-am uitat unii la alții și ne-am spus: 'Să facem istorie'”, a declarat Ciprian Deac, la Look Plus.

CFR Cluj s-a calificat în şaisprezecimile de finală ale Europa League, joi seara, după ce a învins formaţia scoţiană Celtic Glasgow, scor 2-0, în ultima rundă din grupa E. Campioana României a încheiat grupa pe locul secund, cu 12 puncte.