Ciprian Deac, după victoria în fața FCSB: 'Am vorbit noi jucătorii cei mai experimentaţi și am încercat să strângem rândurile să mergem mai departe'

Fotbalistul echipei CFR Cluj, Ciprian Deac, a declarat duminică seară, după meciul cu FCSB, scor 4-1, că la acest joc s-qa văzut spiritul echipei după o săptămână grea, cu haos, relatează News.ro.

“Au fost câteva zile foarte grele, a fost puţin haos, dar e bine că noi jucătorii ne-am adunat, ştiam ce spirit avem, ce grup avem şi acest lucru s-a văzut în această seară. Am vorbit noi jucătorii cei mai experimentaţi, am încercat să strângem rândurile să mergem mai departe. În Europa nu am făcut meciuri reuşite, ne doare, dar ce putem să facem este să muncim mai mult. Cred că nimeni nu se gândea la un scor aşa mare, dar sincer credeam că putem câştiga. Diferenţa a fost foarte mare. Ne gândeam doar să câştigăm cele trei puncte şi să avem o minivacanţă”, a spus Deac la posturile care transmit Liga 1.

El a evitat să vorbească despre despărţirea de Marius Şumudică şi venirea noului antrenor: “Nu vreau să vorbesc despre ce a fost. Ne pare rău de tot ce s-a întâmplat. Viaţa merge înainte. Orice antrenor care va veni este binevenit, avem un grup serios şi o echipă care munceşte foarte mult la antrenamente. Orice antrenor va veni îi va fi uşor să lucreze cu noi. Cred că cu o apărare bună poţi câştiga campionatul”.

CFR Cluj a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 4-1 (1-0), echipa FCSB, în etapa a VII-a a campionatului naţional Liga I. După demiterea lui Marius Şumudică, antrenor principal al gazadelor la acest meci a fost tehnicianul de portari Ovidiu Ceclan.

Au marcat: Omrani '30, Sigurjonsson '56, Deac '67, Alibec '73 (p) / I. Stoica '90.