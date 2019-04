Ciprian Deac și Juan Emmanuel Culio cred că au avut ghinion cu FCSB: 'Erau conştienţi că în cazul unei înfrângeri aveau şanse destul de mici la titlu'

CFR Cluj a remizat pe teren propriu cu FCSB, scor 0-0, şi rămâne pe primul loc în Liga 1 Betano, la trei puncte în faţa vicecampioanei României. A fost ultima etapă din turul play-off-ului.

Căpitanul ardelenilor, Ciprian Deac (33 de ani), consideră că egalul este echitabil pentru echipa sa, care este la cinci meciuri distanţă de al doilea titlu de campioană la rând:

”Să fim realişti, eu cred ca e un rezultat echitabil. Prima repriză le-a apartinut lor, în a doua repriză s-au schimbat lucrurile, ne-am dus noi peste ei. Una peste alta a fost un rezultat echitabil. Cred că şi ei erau conştienţi că în cazul unei înfrângeri aveau şanse destul de mici, la fel şi noi dacă pierdeam veneau lângă noi.

Ţinând cont că suntem pe primul loc, putem să spunem că suntem favoriţi. Să nu uităm că ultimul meci se joacă pe terenul lor, toate echipele care joacă în play-off sunt bune şi eu cred că se va juca până în ultima etapă”, a spus Deac la finalul partidei, la Digi Sport.

Deac a fost completat de un alt veteran din lotul CFR-ului, Juan Emmanuel Culio. Portughezul spune că ardelenilor le-a lipsit norocul în duelul cu FCSB: ”A fost un meci echilibrat, a doua repriză, ultimele 10-15 minute, cred că am fost mai buni. Am avut două ocazii, bare, ei au avut puţin noroc. Nu sunt mulţumit, dar echipa a vrut să câştige această seară şi să se distanţeze. A fost egal, a fost bine. Ne trebuia puţin noroc şi ar fi fost mai bine.

Pe teren propriu noi suntem mai tari, dar am avut în faţă o echipă bună, cu jucători buni. Dacă aveam puţin noroc, cred că am fi meritat să câştigăm. Nu se schimă nimic la titul, nu se schimba nici dacă am fi câştigat noi. Se merge cap la cap, FCSB e echipă bună. Nu ştii niciodată în fotbal, se schimbă mereu câte ceva. Dacă vom câştiga tot, vom fi campioni, dar cred în continuare că va fi foarte greu. Avem meci cu Sepsi, în deplasare, toate echipele din România sunt bune”, a declarat Culio, la Digi Sport.

Cu cinci runde înainte de final, CFR Cluj ocupă primul loc, cu 38 de puncte, în timp ce FCSB are 35 de puncte. În următoarea rundă, ambele vor evolua în deplasare. Echipa lui Dan Petrescu va merge la Sfântu Gheorghe, pentru meciul cu Sepsi, în timp ce elevii lui Mihai Teja se vor deplasa la Ovidiu, pentru a o înfrunta pe Viitorul.