Ciprian Deac, jucătorul CFR-ului: 'A fost un meci de infarct. Nu știu dacă meritam să câștigăm'

CFR Cluj s-a apropiat de calificarea în optimile Europa League. Campioana României a câștigat meciul de acasă, din etapa a patra, în fața francezilor de la Rennes, scor 1-0, după ce a fost dominată tot meciul de echipa din Ligue 1. Rondon a marcat golul victoriei, după care a fost eliminat, anunță MEDIAFAX.

După un pressing incredibil al formației Rennes, CFR Cluj a reușit să spargă gheața pe teren propriu. În minutul 87, Deac a executat perfect un corner, iar Rondon a deschis scorul cu o lovitură perfectă de cap. Ardelenii au terminat însă meciul în 10 oameni, marcatorul golului a fost eliminat de centralul partidei în minutul 90. Rondon a intrat cu talpa pe tibia lui Niang.

"A fost un meci de infarct, mai ales pe final, când au venit peste noi. A fost și acea ocazie, nu mai știu ce a fost la noi în careu. E bine că s-a terminat așa, că am câștigat cele trei puncte, un meci pe care nu știu dacă meritam să îl câștigăm, dar cu suflet și dăruință se pot face lucruri mari. În niciun meci nu vrem să ne apărăm, dar întâlnim adversari puternici, care vin peste noi și vrem, nu vrem, trebuie să ne retragem E bine că Arlauskis a prins o zi mare și nu am luat gol.

Totul e bine când se termină cu bine.

Lucrăm foarte mult la fazele fixe la antrenamente, ne bucurăm că ne-a ieșit și în seara aceasta. Ați văzut că în ziua de azi fazele fixe decid meciuri", a spus Ciprian Deac, la finalul meciului, la Digi Sport.

CFR Cluj a rămas pe locul secund în grupa E, cu 9 puncte. Liderul grupei, Celtic Glasgow, s-a impus în fața echipei Lazio, scor 2-1, și s-a calificat în optimile Europa League

"Atât timp cât nu suntem matematic cel puțin pe locul doi, eu zic că trebuie să rămânem concentrați, deocamdată nu am realizat nimic. Țin minte că în 2012 am făcut 10 punte în grupa Ligii Campionilor și nu am mers mai departe", a mai spus Ciprian Deac.