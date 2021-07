Ciprian Deac simte aceeaşi emoţie ca la primul său meci disputat cu trofeul pe masă

"Sincer, simt aceeaşi emoţie ca la primul meci când am jucat cu trofeul pe masă. Încă simt plăcerea de a juca fotbal, iar când nu voi mai simţi motivaţia de a juca, voi fi primul care voi ridica mâna şi îi voi lăsa pe alţii. De obicei, meciurile cu trofeul pe masă nu sunt foarte spectaculoase pentru că orice pas greşit îţi poate aduce înfrângerea. Ştiu că mâine e deschis doar jumătate de stadion, sperăm să vină cât mai mulţi suporteri ai CFR-ului pentru că avem nevoie de ei. Până la urmă, pentru ei jucăm", a afirmat Deac.



El a menţionat că se bucură că are ocazia să lucreze cu antrenorul Marius Şumudică.



"De când m-am apucat de fotbal am schimbat foarte mulţi antrenori, a fost o plăcere să lucrez cu fiecare. Mă bucur să lucrez acum cu Marius Şumudică, ştiam foarte multe lucruri despre el şi despre metodele lui de antrenament. Îmi place, ne simţim bine împreună şi sperăm să creştem de la meci la meci. La CFR e o presiune mare, câştigând ultimele 4 campionate locul 2 este un eşec pentru club", a explicat Deac.



Supercupa României la fotbal dintre campioana CFR Cluj şi câştigătoarea Cupei României, Universitatea Craiova, se va disputa, sâmbătă, de la ora 20:00, pe Arena Naţională din Capitală, conform agerpres.