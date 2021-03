Ciprian Paraschiv, preşedintele Poli Iași, spune că nu ştie dacă Andrei Cristea mai este sau nu antrenorul formaţiei moldovene

Preşedintele clubului de fotbal CSM Poli Iaşi, Ciprian Paraschiv, a declarat, joi, că nu ştie dacă Andrei Cristea mai este sau nu antrenorul formaţiei moldovene, precizând că nu s-a uitat pe telefonul mobil să vadă dacă a primit o comunicare de la Comitetul Director.

"Tot ce ştiu este ce ştiţi şi dumneavoastră din presă. Nu am apucat să mă uit pe telefon dacă a venit vreo decizie. Chiar nu ştiu să spun mai multe. Nu am niciun document oficial. Când voi avea un document oficial voi spune. Singurul lucru care m-a deranjat, şi m-a deranjat tare, este că nu poţi demite un antrenor în timp ce este pe terenul de joc... mă rog, demis prin declaraţii publice, pentru că nu am niciun document... indiferent cine este acel antrenor. Cu atât mai mult cu cât acel antrenor este Andrei Cristea. El este un simbol pentru Iaşi", a spus Paraschiv, prezent, joi, la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal, potrivit agerpres.ro.

Miercuri, presa locală a anunţat că membrii Comitetului Director al clubului CSM Poli Iaşi împreună cu primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, au decis demiterea antrenorului Andrei Cristea şi a şefului departamentului de scouting, Anton Heleşteanu. De asemenea, preşedintele Ciprian Paraschiv a fost sancţionat cu reţinerea a 10% din salariu pentru următoarele trei luni.

Deciziile Comitetului Director nu au fost anunţate oficial pe site-ul sau conturile de social media ale clubului CSM Poli Iaşi.