Ciprian Tătărușanu crede în calificarea României la EURO 2020: 'Trebuie să ne facem meciurile acasă şi să obţinem cât mai multe puncte'

Ciprian Tătăruşanu a avut parte de două meciuri total diferite în "dubla" naţionalei României pentru calificarea la EURO 2020. În timp ce în partida de la Oslo cu Norvegia, portarul lui FC Nantes a avut de apărat, cu Malta goalkeeper-ul a fost mai relaxat, relataează Mediafax.

Cu toate acestea, Tătăruşanu a declarat la Pro TV că nu crede că a făcut ceva spectaculos în remiza, 2-2, cu Norvegia: "Am avut un meci foarte dificil în Norvegia, am luat un punct deşi am jucat prost. Astăzi a fost o victorie normală, eu zic că aceste patru puncte sunt foarte bune. Nu am făcut nimic ieşit din comun, am apărat ce era de apărat pentru un portar cu experienţa mea".

Referitor la şansele României la calificarea la EURO 2020, Cprian Tătăruşanu este optimist: "Trebuie să ne facem meciurile acasă şi să obţinem cât mai multe puncte. Eu cred în calificare".

Portarul, trecut pe la Fiorentina şi FCSB, a avut o declaraţie în stilul caracteristic atât despre absenţa lui Chipciu în următorul meci cu Spania, dar şi despre evoluţia lui Ianis Hagi în cele două meciuri.

"Avem soluţii să îl înlocuim pe Chipciu, cu Spania", a spus goalkeeper-ul, care a precizat despre jucătorul pe care l-a avut coleg în Italia, la Fiorentina: "La calităţile pe care le are (n.red. - Ianis Hagi), s-a descurcat normal".

În urma rezultatelor înregistrate în al patrulea meci din grupa F pentru calificarea la EURO: Malta - România scor 0-4, Spania - Suedia scor 3-0, şi Insulele Feroe - Norvegia scor 0-2, selecţionata lui Cosmin Contra a egalat-o la puncte pe Suedia, iar cele două ocupă locurile doi şi trei. Pe primul loc este Spania cu 12 puncte.

Clasamentul grupei este următorul:

1. Spania - 12 puncte

2. România - 7 puncte

3. Suedia - 7 puncte

4. Norvegia - 5 puncte

5. Malta - 3 puncte

6. Insulele Feroe - 0.

La EURO 2020 se califică direct primele două clasate în fiecare grupă preliminară.

Următorul meci al României va fi la 5 septembrie, cu Spania, pe teren propriu, de la ora 21.45.