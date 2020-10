Ciprian Tătăruşanu, după ce România a ajuns ciuca bătăilor: 'Cred că toată lumea a văzut o altă atitudine a noastră'

Portarul Ciprian Tătăruşanu a declarat, miercuri seară, că echipa naţională a României a avut o altă atitudine la meciul cu Austria, însă aceasta nu a fost de ajuns pentru a obţine victoria.

"Ne-am dorit victoria, cred că toată lumea a văzut o altă atitudine a noastră. Am făcut un joc bun, dar se pare că nici atunci nu reuşim să câştigăm. Este o perioadă foarte grea. Încerc la fiecare meci să ajut cât pot echipa, se pare că în aceste meciuri nu ne-am făcut treaba cum trebuie. Toată lumea a încercat să creeze o atmosferă bună. La primele două meciuri atitudinea a fost foarte slabă, acum a fost la nivel înalt şi concentrarea la fel, dar nu s-a putut. Noi suntem primii supăraţi când pierdem meciul, e normal să fie critici, dar nu toate părerile sunt aşa cum le vrea presa. Mai avem două meciuri de jucat în Liga Naţiunilor, poate vom reuşi să câştigăm. Când este o perioadă mai neagră, nu merge nimic", a declarat Tătăruşanu la Pro TV.

Reprezentativa României a fost învinsă, miercuri seară, pe stadionul Ilie Oană din Ploieşti, cu scorul de 1-0 (0-0), de selecţionata Austriei, într-un meci din etapa a IV-a a Grupei I din Divizia B a Ligii Naţiunilor.

Golul a fost marcat de Schopf, în minutul 76.

În minutul 48, un gol al lui Alibec a fost anulat pentru ofsaid.

Nicuşor Bancu a declarat, miercuri seară, după meciul România – Austria, scor 0-1, că tricolorii nu se regăsesc în faţa porţii, dar au avut o atitudine diferită faţă de jocurile precedente şi dacă vor fi la fel au şanse în ultimele două partide din grupele Ligii Naţiunilor.

“Dezamăgire foarte mare, suntem supăraţi cu toţii, nu ne regăsim în faţa porţii. Ocazii am avut multe. Pe faza ofensivă am avut situaţii, trebuia să fim mult mai concentraţi şi altfel ieşeau acele faze. Ne aşteptam să facem o partidă bună. Astăzi am avut altă atitudine, am încercat să ne depăşim pe noi, dar dacă nu marchezi este greu să câştigi. Mirel ne-a spus să uităm tot ce a fost până la acest meci şi să ne concentrăm. Ne pare foarte rău, a trecut iar un campionat pe lângă noi. Dacă vom arăta aceeaşi atitudine cred că avem şanse cu ambele echipe. Ne gândim la o revanşă cu Norvegia”, a spus Bancu la Pro TV.

