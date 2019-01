Ciprian Tătăruşanu, în lacrimi, la antrenamentul lui Nantes, după dispariția avionului cu Emiliano Sala: 'Nu va exista minut de reculegere' - VIDEO

David Barker, reprezentant al căpităniei Guernsey, a anunţat, joi, încetarea căutărilor avionului dispărut la începutul săptămânii, în care se afla şi fotbalistul Emiliano Sala. La Nantes, înainte de antrenamentul de joi, Ciprian Tătăruşanu şi colegii săi au fost protagoniştii unui moment emoţionat alături de suporteri, relatează News.ro.

David Barker a anunţat că în acest moment şansele ca persoanele care erau în avionul dispărut să fi supravieţuit sunt foarte mici şi că, deşi căutarea nu mai este activă, cazul rămâne deschis.

“În ciuda eforturilor echipelor din Insulele Canalului, Marea Britanie şi Franţa, prin care s-a acoperit o suprafaţă de 1,700 de mile pătrate – din care o pe parte semnificativă s-a căutat mai mult de o dată, şi a faptului că am analizat date de telefoane mobile şi imagini din satelit, nu am reuşit să găsim nicio urmă a avionului, pilotului sau pasagerului. S-a căutat încontinuu mai mult de 24 de ore. Cele trei avioane şi cinci elicoptere au înregistrat în total 80 de ore de zbor. Au fost implicate şi două ambarcaţiuni de salvare şi au ajutat şi diverse nave aflate în trecere şi vase de pescuit. Am reanalizat toate informaţiile disponibile, luând în calcul şi ceea ce ştiam despre echipamentul de urgenţă care se afla la bord, şi am luat dificila decizie de a încheia căutările”, se arată într-un comunicat semnat de Barker.

David Barker a adăugat că apropiaţii celor doi au fost informaţi: “Şansele de supravieţuire în acest moment sunt extrem de mici. Apropiaţii au fost informaţi în legătură cu decizia noastră. Gândurile mele sunt alături de familia polotului şi cea a pasagerului în aceste momente foarte dificile”..

Barker a menţionat că, deşi căutările au încetat, echipajelor tuturor vaselor şi aeronavelor care vor trece prin zonă li se va cere să fie atente pentru a se descoperi orice eventuală urmă a avionului dispărut.

Poliţia din Guernsey a distribuit comunicatul lui Barker pe Twitter şi a precizat că nu va mai face niciun anunţ cu privire la acest caz, dacă nu va exista o descoperire semnificativă.

La Nantes, Ciprian Tătăruşanu, colegii săi şi tehnicianul Vahid Halilhodzic au fost protagoniştii unui moment emoţionant înaintea antrenamentului de joi, alături de suporteri. Întreaga echipă s-adus către zona unde se aflau fanii prezenţi la antrenament, înaintea şedinţei de pregătire, iar căpitanul Valentin Rongier şi antrenorul Halilhodzic le-au adresat câteva cuvinte. “Vă cerem să fiţi solidari, să respectaţi familia sa, care refuză să fie în doliu şi crede în continuare. Credem cu toţii. Este foarte dificil să vă vorbesc, dar suntem cu toţii uniţi şi solidari şi sperăm că veţi fi la fel. De aceea nu va exista minut de reculegere sau de aplauze. Atâta timp cât nu există un corp neînsufleţit, vom respecta familia şi vom continua să credem până la capăt. Este o etapă foarte dificil de depăşit. Şi pentru voi, pentru că faceţi parte din familia FC Nantes, dar suntem cu toţii împreună”, a spus Rongier.

“Vom continua să muncim. Mai mult ca niciodată, în acest moment dificil, trebuie să fim uniţi”, a afirmat şi Halilhodzic.

Avionul de tip Piper Malibu, în care se afla fotbalistul argentinian Emiliano Sala, a fost dat dispărut, luni seară, în timp ce se afla deasupra Canalului Mânecii, după ce a pierdut contactul cu controlorii de trafic. Sala se întorcea la Cardiff, pentru a se alătura echipei la care fusese transferat sâmbătă, după o scurtă vizită la Nantes, unde a călătorit cu acelaşi aparat pentru a-şi lua la revedere de la foştii lui colegi.

Aparatul de zbor în care se afla Emiliano Sala îi aparţine agentului scoţian de jucători Willie McKay, care a fost împlicat în transferul atacantului argentian de la Nantes la Cardiff City.