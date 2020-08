Circa 4 milioane de lei, suma necesară plăţii sporului COVID la Spitalul Judeţean Sfântu Gheorghe

Circa 4 milioane de lei este suma necesară pentru plata sporului COVID la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe, potrivit calculelor făcute de conducerea instituţiei.

"Noi am făcut o evaluare. Sporul acesta se referă la perioada stării de urgenţă, respectiv trei luni după, din perioada stării de alertă. Am făcut o evaluare, undeva pe la 4 milioane de lei ar însemna acordarea acestui spor", a declarat, pentru AGERPRES, managerul spitalului, Andras Nagy Robert.

Acesta consideră că sporul COVID ar trebui acordat diferenţiat, în funcţie de efortul şi riscul la care a fost expus fiecare salariat.

"Diferenţierea de sporuri nu este făcută corect. Într-un mediu în care poţi să contactezi hepatită A, meningită sau COVID mai recent, nu este normal să ai spor de 15% (...) Ai un anumit risc faţă de Cardiologie, spre exemplu, unde riscul de a te infecta nu este atât de mare. Sunt alte riscuri acolo, dar dacă ne gândim la mediul de lucru - şi sporurile acestea sunt stabilite în concordanţă cu mediul de lucru, pe baza unor evaluări - atunci nu mi se pare corect acest lucru. Părerea mea este că, în momentul de faţă, sindicatele ar trebui să lupte şi, dacă au nevoie de sprijin, atunci îl au pe al meu, ca aceste lucruri să le corelăm şi în funcţie de o anumită moralitate, pentru că aceste lucruri nu sunt în regulă. Cert este că, şi în momentul de faţă, colegii mei lucrează în combinezoane, sunt extenuaţi, sunt foarte obosiţi, nu este simplu să lucrezi trei patru-cinci ore în combinezonul respectiv când de abia dacă poţi să respiri în măştile de protecţie. Şi eu cred că ar trebui să primească sporurile respective", a spus Andras Nagy Robert, adăugând că aşteaptă soluţia privind finanţarea acestui spor.

Liderul Sanitas Covasna, Vasile Neagovici, a declarat, recent, că lucrătorii din sistemul sanitar sunt nemulţumiţi că nu au primit stimulentele şi sporul COVID prevăzute de lege şi că aceştia nu exclud posibilitatea de a recurge la instanţele de judecată şi chiar şi la proteste pentru a intra în posesia drepturilor ce li se cuvin.

"Ne gândim să acţionăm în instanţă, dar mi se nedrept să stăm un an în instanţă ca să cerem nişte bani stabiliţi prin lege (...) Vă spun, după perioada asta de vară, în care chiar am văzut colegi de ai mei după şase ore de combinezon, am văzut ce înseamnă sauna aceea, cred că vor fi surprize. Surprize în sensul în care salariaţii, fără să ne mai întrebe, vor refuza să intre să lucreze, vor protesta, pentru că sunt foarte nemulţumiţi", a declarat liderul sindical.