Declarația de avere a Vioricăi Dăncilă

Premierul, potrivit declaraţiei de avere reactualizată în data de 11 iunie 2018, deţine în coproprietate cu soţul său, Cristinel Dăncilă, două terenuri intravilane la Predeal (judeţul Braşov) şi la Giurgiţa (judeţul Dolj) şi un alt teren, agricol, tot la Giurgiţa, conform agerpres.



Totodată, Viorica Dăncilă are în coproprietate, alături de soţ, două apartamente, unul la Videle (judeţul Teleorman) şi altul la Ploieşti ( judeţul Prahova), o casă de vacanţă la Predeal (judeţul Braşov) şi o casă de locuit la Giurgiţa (judeţul Dolj).



Premierul mai deţine un autoturism marca Volkswagen Passat, an de fabricaţie 2014, şi bijuterii cu valoare estimată de 5.000 de euro.



De asemenea, Dăncilă deţine sume de bani în lei, euro şi dolari în depozite, conturi curente, fonduri de investiţii. Suma cea mai mare este de 32.373 de euro într-un cont bancar deschis în 2012.



În privinţa veniturilor realizate în ultimul an fiscal încheiat, premierul a încasat 79.932 de euro ca indemnizaţie de deputat european, iar soţul său a primit 343.554 de lei, reprezentând salariu de manager la OMV Petrom S.A. - Piteşti.