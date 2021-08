Cîțu, anunț despre prețul energiei: 'Va fi o compensare în factură'

Premierul Florin Cîţu a anunţat că Guvernul va aproba rapid legea consumatorului vulnerabil, urmând să existe o compensare a preţului energiei în această iarnă, arată Agerpres.

"Am pregătit deja şi am şi anunţat public, vom aproba mai rapid legea consumatorului vulnerabil şi în acelaşi timp am propus, va fi o compensare în această iarnă a preţului facturat. Va fi o compensare în factură. Pe lângă consumatorul vulnerabil, vom merge mai departe şi vom compensa o parte din factură", a declarat Cîţu marţi la Parlament.

Întrebat dacă vor exista consecinţe pentru furnizorii de energie care nu respectă piaţa concurenţială, premierul a răspuns: "Dacă există aşa ceva, bineînţeles. Asta a fost discuţia cu cei de la Consiliul Concurenţei. Informaţiile primite până acum arată că nu există astfel de situaţii".