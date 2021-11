Cîţu: Eu am folosit PNRR-ul pentru a mă asigura că oricine vine la guvernare până în 2026 trebuie să facă aceste reforme

Fostul prim ministru Florin Cîţu afirmă că atunci când a negociat Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) a vrut să se asigure că oricine vine la guvernare va implementa prevederile acestuia. El respinge ideea că PNRR ar putea fi renegociat, arătând că într-o astfel de ipoteză România ar pierde bani.

"Eu am folosit PNRR-ul pentru a mă asigura că oricine vine la guvernare până în 2026 trebuie să facă aceste reforme. Sunt 64 de reforme de care România are nevoie ca de aer, reforme prin care vom moderniza România, aparatul administrativ, sistemul de pensii, sistemul de salarizare. (...) Eu, pe partea de reforme, cred că este tot ce se putea face şi ce are nevoie România”, a afirmat Florin Cîţu, joi seară, la TVR, întrebat dacă se putea face mai mult în privinţa PNRR.

Fostul premier a spus că în PNRR "sunt elemente" prinse şi "oricine vine nu poate să le schimbe".

"Nu se poate (o renegociere a PNRR - n.r.). Şi vă spun că doar în 2023 putem să facem ajustări mici, dar doar dacă ne uităm la progresul pe anumite capitole şi dacă progresul nu este cel care e dorit, atunci putem să discutăm dar foarte puţin cu Comisia (Europeană - n.r.). Orice discuţie despre PNRR, despre renegociere înseamnă să o luăm de la zero şi asta ar însemna să luăm totul de la zero şi ar însemna că pierdem banii pe care tocmai astăzi am semnat ultimul document pentru a primit cei 1,8 miliarde de euro şi România nu-şi permite să o ia de la zero”, a explicat Florin Cîţu.

În acest context, Cîţu s-a arătat "liniştit şi fericit" că PNL are titular la portofoliul Fondurilor Europene.