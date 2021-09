Cîțu NU va sesiza la CCR o eventuală moțiune a PSD, ci doar pe cea a USR PLUS și AUR

Premierul Florin Cîțu a fost întrebat dacă va apela la Curtea Constituțională și în cazul unei moțiuni de cenzură depusă de PSD, răspunsul său fiind ferm că nu. Șeful Executivului a explicat că nu împiedică o procedură parlamentară legală, ci contestă acest demers al USR PLUS și AUR pe care îl consideră ilegal din cauza unor semnături.

„Decizia de azi se referă la legalitate. Nu ne opunem procedurii parlamentare și dreptului constituțional ca un partid parlamentar care are semnături legale să depună moțiune de cenzură. Ceea ce noi vrem este să ne asigurăm că toate procedurile sunt respectate din punct de vedere al legalității. Noi ce am văzut și ce am primit - tipul de semnături, pe unele chiar scrie că le-am redepus pentru că erau în fotocopie. Să admiți că ai depus nelegal niște semnături din punctul meu de vedere este inadmisibil”, a explicat Florin Cîțu.

Premierul a ținut să precizeze că ar fi o premieră în România ca PNL să participe la „această mascaradă” și vine o decize a CCR care spune că totul a fost ilegal.

„Ce facem atunci? Trebuie să avem o decizie a CCR și după aceea vedem. Dacă CCR ne spuen că a fost legal depusă, mergem mai departe, procedurile curg”, a mai spus Cîțu.

Premierul Florin Cîțu a recunoscut că va sesiza CCR privind un conflict constituțional între Guvern și Parlament privind respectarea legalității în depunerea moțiunii de cenzură AUR - USRPLUS.

"Vreau să vedem dacă a încălcat statutul prin această convocare și după aceea vor fi sancțiuni. Nu am discutat nici înainte nici după, Guvernul va sesiza CCR pentru conflict juridic. A doua oară au revenit cu semnăturile. Vom sesiza CCR care trebuie să se pronunțe asupra respectării Constituței", a declarat Florin Cîțu.