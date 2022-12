Cîțu se opune categoric rotativei care va da șefia guvernului către PSD: Dragnea parcă ar fi făcut bugetul pe 2023

PSD nu trebuie să fie la guvernare, pentru că în șase luni „a distrus tot ce a construit guvernarea liberală în 2020 și 2021”, declară senatorul PNL Florin Cîțu.

Fostul prim-ministru care exprimă regulat opinii în dezacord cu linia partidului speră că PSD nu va prelua anul viitor mandatul de premier de la liberali.

Fostul ministru de Finanțe afirmă la RFI că bugetul pe 2023 arată de parcă ar fi fost făcut de Liviu Dragnea.

Florin Cîțu critică bugetul pe 2023: ”Hârtia suportă multe. Am văzut multe bugete în acești ani. Îmi aduce aminte de perioada în care Dragnea făcea bugetele și scria orice pe hârtie, dar după aceea, în timpul anului, făceau tot felul de șmecherii, pentru a manipula rezultatele. În 2018, la final, Comisia Europeană oficial a spus că Guvernul a manipulat deficitul bugetar. Pentru finalul acestui an a apărut execuția bugetară ieri. Vă spun că dacă lucrurile continuă în aceeași direcție, întrebarea este cum va manipula Ministerul Finanțelor deficitul bugetar în decembrie, ca să nu depășească ținta de 5,74, deși eu cred că pericolul este foarte mare. Pornind de la această estimare, este clar că deficitul pentru 2023 sau bugetul este suprarealist. Mai mult, când a fost făcut bugetul, existau bani în buget din taxe pe proprietate, după buget, legea a fost promulgată, Ordonanța 16, au fost scoase taxele de proprietate și sunt patru miliarde deja gaură la buget, nici n-a început anul și deja patru miliarde sunt în gaură la bugetul de anul viitor. Deci este un buget care nu reflectă realitatea”.

Senatorul PNL acuză PSD că se opune reformelor din PNRR: ”Problema o reprezintă faptul că nu se face reforma din PNRR, cele trei reforme mari pe care le-am inclus acolo, pentru că acolo avem 30 de miliarde de euro bani gratis pentru investiții. Nu s-a făcut reforma pensiilor speciale, nu se face reforma pensiilor, nu s-a făcut reforma administrației și nici a salarizării (...). Nu există nici un fel de interes al PSD pentru aceste reforme, pentru că ele din punctul de vedere al PSD înseamnă un cost electoral, dar pentru toți românii înseamnă un beneficiu, 30 de miliarde de euro care se duceau în investiții”.

Reporter: Vorbiți de PSD, dar nu spuneți nimic de PNL și UDMR, sunteți totuși într-o coaliție.

Florin Cîțu: Ceea ce am reproșat și voi reproșa în continuare în forurile de conducere ale PNL și am spus și public este că nu am avut curajul, tăria ca partid să ne opunem mai mult anul acesta nebuniilor venite din partea PSD. Pe de o parte, toate taxele și acum, ca să fie clar, ele au fost introduse după ce eu nu am mai fost președinte al PNL, până atunci PSD nu a mișcat în front, nu a introdus nici o taxă, deci toate au fost introduse după. Cu reforma am tot cerut și am avertizat în conducerea partidului, în aceste întâlniri ale noastre, ședințe ale conducerii partidului, că suntem întârziați cu reformele și asta înseamnă că cei 30 de miliarde de euro nu vor veni. Până la urmă, decizia a fost luată de conducerea partidului, iar rezultatele și ale guvernării și ale faptului că PNRR nu se va face nu trebuie decontate de PNL, din punctul meu de vedere, trebuie decontate de cei care au luat decizia în numele PNL, sper să aibă curajul să-și asume rezultatele acestei guvernări și ale faptului că PNRR nu se va face și să nu dea vina pe PNL, pentru că nu este vina liberalilor.

Reporter: Da, numai că din perspectiva populației, lucrurile nu se văd așa de nuanțat, oamenii știu că la guvernare sunt două partide mari, PNL și PSD, care ar trebui să-și asume la pachet acest PNRR.

Florin Cîțu: Da și de aceea eu le spun colegilor că trebuie să fim foarte transparenți și să spunem ce se întâmplă cu reforma, de ce nu vin proiectele de reformă de la Ministerul Muncii, de exemplu, pentru cele două sisteme de pensii, salarizare la fel și reformei administrației publice de la Ministerul Dezvoltării. Până la urmă, dacă acele proiecte ar fi publice și vedem atunci dacă PNL și le asumă sau nu, deocamdată nu avem ce să ne asumăm. În ceea ce privește taxele introduse până acum, în PNL au fost două voturi împotrivă atunci când au fost propuse, restul bineînțeles au susținut, ceea ce eu cred că este greșit și va fi complicat să le explicăm românilor cum PNL a susținut creșteri de taxe în 2022 și 2023.

Despre pensiile speciale: ”Cei care cred că vor duce de nas CE se înșeală”

Reporter: Vorbeați mai devreme despre pensiile speciale. Guvernul a prezentat un proiect ce ar trebui să reglementeze această problemă. Cum vi se pare documentul?

Florin Cîțu: Nu rezolvă nimic. Cei care cred că vor duce de nas Comisia Europeană se înșeală. Au văzut că acest PNRR a rămas așa cum a fost negociat și eu am spus din momentul în care l-am negociat că vreau ca acest PNRR să includă reforme pe care clasa politică din România nu a vrut să le facă 33 de ani de zile (...). Eu vreau să văd acel politician român care astăzi își permite să arunce la gunoi 30 de miliarde de euro, e ca și cum ar fura 30 de miliarde de euro din buzunarul românilor, doar că nu vrea să-și asume un risc politic (...). PSD, în special, socialiștii nu vor să-și asume reforme cu cost electoral pentru ei și atunci vor încerca să manipuleze opinia publică. Nu mai au ce să manipuleze aici, PNRR a rămas așa cum a fost negociat, sunt 30 de miliarde de euro, haideți să-i luăm, pentru că dacă-i luam, nu plăteam dobânzi de 10% la împrumuturi, nu aveam cel mai dezastruos an din istorie, să plătim aproape 30 de miliarde de lei doar pe dobânzi.

Reporter: Dar dacă social-democrații creează atâtea probleme, cum spuneți, de ce v-ați mai aliat cu ei la guvernare?

Florin Cîțu: Este o întrebare foarte bună. În acel moment, eu am încercat să fac alianța cu USR, după aceea a fost votul din PNL, eu am doar un vot, eu și câțiva colegi nu am susținut această alianță, dar colegii care m-au susținut la Congres au fost de acord cu această alianță, de fapt, s-a și văzut că nu am susținut-o și singurul motiv pentru care am rămas până la 1 aprilie a fost că vroiam să mă asigur că ceea ce am promis românilor, că nu vom introduce taxe și toate măsurile liberale vor continua (...). În PNL sunt foarte mulți oameni care nu sunt de acord cu această coaliție, care a făcut foarte mult rău românilor și vedem taxe, inflație, dobânzi și veți vedea că lucrurile se vor înrăutăți în perioada următoare.

Reporter: În luna mai a anului viitor, PSD ar urma să preia funcția de premier de la PNL. Ce se va întâmpla apoi?

Florin Cîțu: Mie îmi este foarte greu să văd un premier socialist, având în vedere că președintele României a fost susținut de PNL, având în vedere că PNL are o istorie, îmi este complicat să văd în acest moment un premier socialist, susținut de dreapta. Eu nu cred că este bine pentru români, au votat altceva românii în 2020, trebuie să respectăm votul românilor.

Reporter: Dar există un protocol al coaliției, un acord.

Florin Cîțu: Haideți să vedem ce se va întâmpla atunci, pentru că vor fi mai multe lucruri, trebuie să-și dea demisia actualul premier, apoi trebuie un vot în PNL, trebuie să fie desemnat, să i se dea un mandat premierului socialist, nu știu care va fi el, vom vedea atunci, sunt mai multe etape și eu cred că în al doisprezecelea ceas interesul românilor va prima și nu vom avea un premier socialist.

Reporter: Asta ar însemna să rupeți coaliția.

Florin Cîțu: Eu cred că trebuie să respectăm votul românilor din 2020 și să facem lucruri bune pentru români. Coaliții... să știți că se poate guverna, dacă există interes și dacă ne putem alinia. Da, eu cred că PSD nu trebuie să fie la guvernare, pentru că a arătat în șase luni de zile că a distrus tot ce a construit guvernarea liberală în 2020 și 2021. Din punctul meu de vedere, PSD trebuie să plece acasă, pentru că altfel, nu vom mai avea ce economie să guvernăm în 2024, dacă mergem în ritmul ultimelor șase luni de zile.