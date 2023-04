Ciucă are trei posibile scenarii pentru comasarea alegerilor

Premierul Nicolae Ciucă, preşedinte al PNL, a declarat, luni, la Focşani, că există trei posibile scenarii pentru comasarea alegerilor de anul viitor, dar a cerut specialiştilor din partid să găsească soluţii care să fie legale, constituţionale pentru organizarea comasată a acestora.

"Este o discuţie în momentul de faţă. Am discutat la nivelul coaliţiei, am discutat la nivelul PNL chiar în ultima şedinţă a Biroului Politic Naţional despre acest subiect. În acest moment, fiind vorba despre o analiză, am rugat specialiştii din partid să caute soluţii şi desigur, să venim cu o abordare legală, constituţională, nu de altă natură. Dacă va exista, atunci o vom discuta. Dacă nu va exista, nu o vom discuta", a subliniat Nicolae Ciucă, relatează Agerpres.

Premierul a precizat că există trei variante în lucru

"Sunt trei rânduri de alegeri, doar trei pot fi discutate într-o asemenea permutare, ca atare nu există acum altă soluţie decât una dintre cele trei. Urmează să discutăm, să vedem ce ne spun specialiştii pe domenii din fiecare partid", a evidenţiat liderul PNL.

Context

Premierul Nicolae Ciucă a fost prezent luni, la Focşani, alături de ministrul de Interne, Lucian Bode, ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, la ceremonia prilejuită de împlinirea a 140 de ani de la înfiinţarea Brigăzii 282 Blindate "Unirea Principatelor".