Ciudatul caz al unui cunoscut susţinător al carantinei naţionale: Nu este epidemiolog, biostatistician, medic cu drept de practică, nici cercetător ştiinţific

Necunoscut până în urmă cu un an nu doar publicului din țară, dar și celui din propriu-i oraș, timișoreanul Octavian Jurma a ajuns, exclusiv datorită pandemiei, o vedetă mediatică.

Potrivit renasterea.ro, predicțiile și statisticile având ca subiect coronavirusul postate de domnul Jurma pe paginile sale de Facebook – are trei: “Octavian P Jurma”, cea mai folosită, “Dr. Octavian P. Jurma” și “Octavian Jurma (Tavi)” – au început să fie preluate și rostogolite în mass-media încă din vara trecută.

Apoi, treptat, aproape nici o emisiune radio-tv ce dezbate tema Covid 19 și aproape nici un articol de presă axat pe evoluția pandemiei nu l-au ratat pe propovăduitorul carantinei totale, Octavian Jurma. Nu mai vorbim de spațiul virtual, în care guru Jurma prevestește Apocalipsa în fiecare postare.

Octavian Jurma a absolvit Facultatea de Medicină din cadrul UMFT, însă nu reușește să se pună de acord cu sine însuși în ceea ce privește perioada studiilor. Astfel, în prezentarea de pe Facebook, omul scrie așa: “1989 – admis student pe bază de examen la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara – UMFT (…) 1994 – Absolvent cu titlul de M.D. la Universitatea de Medicină și Farmacie Timișoara, România”. Din start, ceva nu pușcă: la Medicină se fac șase ani, nu doar 5. Pentru un tip atent la acuratețea datelor, așa cum se pretinde domnul Jurma, încurcarea anilor de studii este penibilă. De altfel, în CV-ul său de pe www.linkedin.com, apare altă perioadă, probabil cea adevărată: 1987-1993.

Medic doar pe diploma de licență, nu și în viața reală

Așa cum corect precizează în update-ul de pe Facebook, Octavian Jurma nu este medic clinician – adică nu are drept de liberă practică, nu a avut niciodată vreun pacient -, ci este “medic doctor” doar pe hârtia numită diplomă de licență, obținută în urma absolvirii Facultății de Medicină.

Pe pagina principală de LinkedIn, acolo unde fiecare scrie ce facultate a terminat, la Octavian Jurma apare doar University of Southern California, deși acolo a făcut doar studiile postuniversitare, nu și pe cele universitare, de la UMFT. Cu alte cuvinte, la o primă vedere, cine citește doar prezentarea sumară înțelege că Jurma a făcut facultatea în SUA, ceea ce este fals. Din nou, pentru un profesionist în interpretarea datelor, așa cum se pretinde domnul Jurma, camuflarea adevărului în această manieră pune sub semnul întrebării și acuratețea informațiilor având ca subiect evoluția pandemiei, pe care le servește publicului de un an încoace.

În ceea ce privește “multiplele articole/studii”, nu știm ce ordin de mărime are în vedere Octavian Jurma când se referă la “multiple”, dar noi putem să dezvăluim cifra exactă: 6. Mai precis, în cea mai importantă sursă de documentare științifică la nivel mondial, baza de date Web of Science, Octavian Jurma apare menționat cu șase articole “in extensor” și un rezumat de o pagină, un așa numit “meeting abstract” (pentru acuratețe, precizăm că aceste articole apar și pe pagina de LinkedIn a domnului Jurma). Două articole au fost publicate în 1996, trei în 1997, unul în 2000 și doar la unul singur apare Octavian Jurma ca prim autor. Așadar, întreaga cercetare științifică făcută vreodată de domnul Jurma s-a rezumat la perioada studiilor postuniversitare din SUA, cariera de cercetător științific a timișoreanului încheindu-se în urmă cu peste 20 de ani.

Octavian Jurma spune că studiază pandemia, dar că nu este epidemiolog și nici expert în sănătate publică, precum și că folosește metode statistice și algoritmice că să studieze pandemia dar că nu este bio-statistician. Cu alte cuvinte, predicțiile și statisticile având ca subiect pandemia reprezintă, de fapt, un hobby al lui Jurma, omul nu are nici o calificare profesională în acest sens. Bun, poate ne aflăm în prezența unui autodidact, tot ce-i posibil, doar că acest lucru trebuia să fie comunicat de la bun început românilor, să ni se spună că cel care prevestește Apocalipsa în absența carantinei naționale este un tip pasionat de statistici, nicidecum un medic (epidemiolog sau de altă specialitate), biostatistician sau cercetător.

La începutul lunii trecute, în 4 februarie, Dominic Fritz și echipa sa de comunicare inundau spațiul virtual cu un anunț intitulat: “Șase profesioniști, reprezentanții primarului în consiliile de administrație ale spitalelor din subordinea consiliului local”. Printre cei “șase medici, cu o reputație profesională și etică impecabilă”, cărora primarul Fritz le mulțumea că au acceptat provocările, se număra și nimeni altul decât Octavian Jurma.

Pe de altă parte, dacă în privința a cinci dintre cele șase persoane selectate de Fritz nu avem nelămuriri, suntem curioși cum de a ajuns domnul primar să-i propună lui Octavian Jurma să îl reprezinte în consiliul de administrație tocmai la spitalul aflat în linia întâi în lupta contra pandemiei, Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș”.

Bun, oficial, curiozitatea ne-a fost satisfăcută de prezentarea făcută în anunț domnului Jurma: “dr. Octavian Jurma, medic și cercetător specializat pe neuroștiințe, cu studii postuniversitare în SUA, unul dintre fondatorii grupului pentru studiul formal al sistemelor vii, care încearcă să găsescă modele matematice și să formalizeze fenomenele biologice și sociale. Pasionat de statistici, dar și de transparența autorităților, analizele sale privind evoluția pandemiei de COVID-19 au devenit un punct de referință pentru mulți, inclusiv pentru presă și autorități”.

Despre cât adevăr conțin termenii “doctor”, “medic” și “cercetător” atribuiți lui Octavian Jurma am discutat deja. În ceea ce privește pasiunea domnului Jurma pentru statistică, expusă pe Facebook, credem că simpla pasiune nu conferă acuratețe științifică și nu are nici o legătură cu reputația profesională și etica impecabilă a unui medic. De când oare rezultatele unei cercetări publicate pe Facebook, nu în reviste prestigioase, fac dintr-un internaut un om de știință?!

“Afaceri de succes”

În privința “experienței profesională” a domnului Jurma, acesta povestește, pe Facebook, că, după finalizarea studiilor postuniversitare, s-a întors în România și s-a implicat “în diverse proiecte de afaceri și marketing offline și online însă, deși am avut succes în ceea ce mi-am propus, afacerile nu m-au motivat în aceeași măsură ca știința”.

Astfel, conform LinkedIn, din mai 2001 până în mai 2016, Octavian Jurma a fost co-asociat (fiind și co-fondator) în firma ProSD.com SRL, ocupând, în același timp posturile de director de dezvoltare și cercetare și de consultant marketing. Firmă de familie – co-fondator și unic asociat acum este soția domnului Jurma, Monica – ProSD.com SRL are ca obiect de activitate “activități ale agențiilor de publicitate”. Conform propriei prezentări, “ProSD.com este o companie de servicii de publicitate online, optimizare web și găzduire pagini web, înființată în anul 2001. Produsele noastre de bază sunt www.ghidulmedical.com și www.ghidulnuntii.com, aplicații web pe care le-am conceput și dezvoltat pornind de la cataloagele tipărite Ghidul Medical și Ghidul Nunții”. Octavian Jurma a ieșit din firmă în 2019, an în care cifra de afaceri a sereleului a fost de 110.734 lei, profitul net anual de 59.544 lei, iar numărul declarat de salariați – zero. Dacă aceasta este o afacere de succes, probabil că nu stăpânim noi proprietatea termenilor…

Obișnuit să lucreze în parteneriat cu soția sa, Octavian Jurma a deschis, în 2002, o altă firmă, în care ocupă și la această oră poziția de consultant în management executiv. SC Everment SRL are ca obiect de activitate “intermedieri în comerțul cu produse diverse”, iar în anul 2019 a avut cifră de afaceri 11.157 lei, profit net 214 lei (!!) și zero salariați.

