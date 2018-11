Clasamentul ATP pentru finalul anului: Novak Djokovic este pe locul întâi, iar Rafael Nadal pe doi

Rafael Nadal, jucătorul care a petrecut 36 de săptămâni în fotoliul de lider mondial în 2018, este sigur că va încheia anul pe locul secund, după ce Roger Federer a pierdut, duminică, meciul inaugural din grupele Turneului Campionilor, informează Mediafax.

Ibericul nu participă la Londra, din cauza unei accidentări în zona abdominală, însă, cu 7.480 de puncte strânse din nouă turnee, nu mai poate fi ajuns de elveţian, nici de vreun alt sportiv până la final de an. Novak Djokovic (31 ani) va termina anul pe prima poziţie, urmat de Nadal (32 ani). Pentru al treilea loc pe podiumul de final de sezon se luptă Roger Federer (37 ani) şi germanul Alexander Zverev (21 ani), învingător, luni, în faţa lui Marin Cilic.

Pentru Rafael Nadal, nevoit să stea pe tuşă de la US Open încoace, va fi al zecelea sezon competiţional încheiat în Top 2 ATP. Ibericul a fost "year-end number one" în 2008, 2010, 2013 şi 2017, iar în 2005, 2006, 2007, 2009, 2011 şi 2018 a terminat pe doi. Primul sezon disputat sub îndrumarea lui Carlos Moya, fără unchiul Toni în lojă, a fost unul extrem de complicat pentru "Rafa". Ibericul a început anul pe prima poziţie ATP, dar nu a reuşit să dispute decât nouă turnee, ambele Grand Slam-uri pe hard încheindu-se cu abandon în fazele finale pentru iberic. "A fost un an excelent pentru mine, din punct de vedere calitativ, când am putut juca, dar şi un an extrem de complicat, din punct de vedere al accidentărilor", a sintetizat Nadal.

De partea cealaltă, Roger Federer continuă să sufere în fazele finale ale sezonului. Anul său a început glorios, cu al 20-lea titlu de Mare Şlem al carierei adjudecat la Australian Open. Mai departe, elveţianul a revenit pe prima poziţie ATP, adunând opt săptămâni la şefie, în trei reprize. Campionul din Basel nu a mai reuşit însă, din luna martie, să învingă niciun jucător din Top 10, înfrângerea de duminică, contra lui Nishikori, fiind a cincea consecutivă versus membrii Top 10.