Clasamentul 'celor mai proști artiști rap', fără autor, dar de impact printre fani

Un "top 50 cei mai proști artiști rap", în care sunt incluse celebrități precum Iggy Azalea, Earl Sweatshirt și Ludacris a devenit viral pe internet, stârnind discuţii cu privire la popularitatea pe care o capătă o informație pe care nu şi-o asumă nimeni, potrivit nme, anunță MEDIAFAX.

Primul loc în clasament a fost ocupat de artistul hip-hop Magoo, cunoscut din grupul muzical Timbaland & Magoo, apărut în anul 1989. Grupul muzical a primit un disc de platină, după lansarea primului album de studio, "Welcome to Our World", în 1997.

Topul 10 al celor mai proști artiști rap este completat de Blueface, Lil Yachty, Stunna 4 Vegas, Silkk the Shocker, Jojo Simmons, G Herbo, 50 Tyson, Lil B, și I-20.

Totodată, artiști precum Vanilla Ice, Shaq, Ron Artest, Birdman, Ludacris, Freeway, 21 Savage, Iggy Azalea, French Montana, Bow Wow și Flo Rida au fost incluși în clasamentul interanuților.

"Cine a făcut asta? Vreau doar să stăm de vorbă", a scris cineva pe rețeaua de micro-blogging Twitter.

"Este evident că încă dorm pentru că tocmai am văzut o listă cu «cei mai proști 50 de artiști rap», cu Earl Sweatshirt, Cassidy și Ludacris incluși în ea. Mă voi întoarce în pat și voi încerca iar", a adăugat un alt internaut.

"Cineva a făcut o listă cu cei mai proști 50 de artiști rap și, în acest punct, sunteți toți lipsiți de resprect... cei mai mulți dintre aceștia au discuri de platină și spectacole la care biletele sunt epuizate", a scris pe rețeaua de micro-blogging Twitter o altă persoană.

Ca răspuns, anumiți internauți au făcut, în glumă, un clasament al celor mai buni artiști rap, incluzând personaje fictive, precum Bugs Bunny, Peppa Pig și Troy Bolton din "Liceul muzical". Totodată, luptătorul John Cena și realizatoarea de televiziune americană Oprah se află pe lista ironică a celor mai buni artiști rap.