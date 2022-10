Clasamentul WTA - Situaţie neschimbată în top 10

Poloneza Iga Swiatek este lider detaşat du mai mult de dublul punctelor pe care le are următoarea clasată, tunisianca Ons Jabeur, podiumul fiind completat de americanca Jessica Pegula.Simona Halep, suspendată provizoriu după un test antidoping pozitiv, se află în continuare pe locul al zecelea.România are cinci reprezentante în top 100, celelalte patru fiind Irina Begu - locul 34, Sorana Cîrstea - 38, Ana Bogdan - 48, Gabriela Ruse - 98.La dublu, România are doar trei jucătoare în top 100, pe Monica Niculescu - 47, Irina Bara - 86 şi Gabriela Ruse - 93.Clasamentul WTA la simplu1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 10.335 puncte2 (2). Ons Jabeur (Tunisia) 4.5553 (3). Jessica Pegula (SUA) 4.3164 (4). Coco Gauff (SUA) 3.2715 (5). Maria Sakkari (Grecia) 3.1216 (6). Caroline Garcia (Franţa) 3.0007 (7). Arina Sabalenka (Belarus) 2.9708 (8). Daria Kasatkina (Rusia) 2.9359 (9). Veronika Kudermetova (Rusia) 2.79510 (10). Simona Halep 2.661............................................34 (33). Irina-Camelia Begu 1.34738 (38). Sorana Cîrstea 1.23648 (48). Ana Bogdan 1.06298 (96). Elena-Gabriela Ruse 615145 (143). Jaqueline Cristian 433160 (157). Gabriela Lee 398164 (164), Irina Bara 383177 (178). Alexandra Cadanţu-Ignatik 367288 (293). Miriam Bulgaru 210...Clasamentul WTA la dublu1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 5.811 puncte2 (2). Coco Gauff (SUA) 4.9953 (3). Jessica Pegula (SUA) 4.8854 (4). Barbora Krejcikova (Cehia) 4.8575 (5). Veronika Kudermetova (Rusia) 4.7156 (6). Gabriela Dabrowski (Canada) 4.4307 (7). Giuliana Olmos (Mexic) 4.3358 (8). Storm Sanders (Australia) 4.2659 (9). Elise Mertens (Belgia) 3.94010 (10). Liudmila Kicenok (Ucraina) 3.920..................................................................47 (48). Monica Niculescu 1.45586 (85). Irina Bara 87793 (91). Elena-Gabriela Ruse 838...