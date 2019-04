Clint Eastwood vrea să ecranizeze povestea controversată a unui ofițer de securitate de la Olimpiada de Vară din 1996 din Atlanta

Cineastul american Clint Eastwood poartă negocieri pentru a regiza filmul "The Ballad of Richard Jewell", despre un ofițer de securitate controversat de la Olimpiada de Vară din 1996, relatează hollywoodreporter.com, potrivit mediafax.

Proiectul, care se află în lucru de mult timp la studiourile 20th Century Fox, spune povestea lui Richard Jewell, care a fost ofițer de securitate la Olimpiada de Vară din 1996, organizată în orașul american Atlanta. El a intrat în atenția publicului când a descoperit un rucsac cu bombe și a ajutat la eliberarea zonei în care fusese găsit. Din nefericire, pachetul suspect a explodat, omorând o persoană și rănind 12 oameni.

Inițial, Jewell a fost tratat ca un erou. El a devenit rapid suspect, iar casa sa a fost percheziționată de Biroul Federal de Investigații (FBI) de două ori. Problemele sale cu legea l-au transformat într-o țintă a glumelor în mass media. Acesta era văzut drept un polițist supraponderal eșuat și luat peste picior pentru relația apropiată cu mama sa.

În ciuda controverselor, Richard Jewell a fost găsit ulterior nevinovat și a primit scuze din partea autorităților. Viața sa nu s-a redresat însă niciodată, iar el a murit în 2007, la vârsta de 44 de ani, din cauza unor probleme de sănătate legate de greutatea excesivă.

Dacă negocierile se vor încheia cu succes, aceasta va fi cea de-a doua peliculă regizată de Eastwood pentru alte studiouri decât Warner Bros. Primul film la care nu a lucrat cu colaboratorii săi regulați a fost "Changeling/ Schimbul", lansat în 2008 prin intermediul studiourilor Universal.

Ezra Edelman, creatorul documentarului premiat cu Oscar "O.J.: Made in America", a purtat anterior discuții pentru a regiza pelicula.

Actorul Jonah Hill îl va interpreta pe ofițerul de securitate în dizgrație, iar Leonardo DiCaprio și Jennifer Davisson Killoran se vor ocupa de producția filmului.

Clint Eastwood, născut în 1930, a câştigat patru premii Oscar ca actor, regizor şi producător. Şi-a început cariera de actor jucând în câteva producţii neînsemnate ale studiourilor Universal, dar primele succese le-a avut în filmele western regizate de Sergio Leone: "A Fistful of Dollars/Pentru un pumn de dolari" (1964), "For a Few Dollars More/Pentru câţiva dolari în plus" (1965) şi "The Good, the Bad and the Ugly/Cel bun, cel rău, cel urât" (1966). Filmele sale au fost apreciate de critici şi de public, cele mai mari succese înregistrându-le cu producţiile "Unforgiven/Necruţătorul" (1992), "In the Line of Fire/În bătaia puştii" (1993), "The Bridges of Madison County/Podurile din Madison County" (1995), "Million Dollar Baby/O fată de milioane" (2004), "Letters from Iwo Jima/Scrisori din Iwo Jima" (2006) şi "Flags of our Fathers/Steaguri pline de glorie" (2006).

"Gran Torino", lungmetraj în care Eastwood a fost şi interpret, este cel mai de succes film al acestuia din punct de vedere al încasărilor, cu 260,5 milioane de dolari la nivel mondial. Celebrul regizor american a realizat şi lungmetrajul "Invictus", o peliculă despre Nelson Mandela, care a avut premiera în decembrie 2009, dar şi pelicula "J. Edgar", despre viaţa şi cariera lui J. Edgar Hoover, fondatorul Biroului Federal de Investigaţii (FBI), interpretat de Leonardo DiCaprio, ce a avut premiera în noiembrie 2011.