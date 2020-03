Clipele de coşmar trăite de fostul şef Formula 1: Doctorul nu ştia ce am

Flavio Briatore, fostul director din Formula 1, crede că a fost depistat cu coronaviurs în luna decembrie şi că abia când a început pandemia în Italia şi-a dat seama că a fost infectat cu virusul.

Conform grandprix, Flavio Briatore a povestit prin ce momente a trecut în decembrie şi că doctorii nu puteau să descopere ce afecţiuni avea italianul în vârstă de 69 de ani.

„Am fost bolnav în decembrie. Am avut febră foarte mare, dureri în plămâni şi dificultăţi respiratorii. Au durat aceste simptome câteva zile bune. Doctorul meu nu a ştiut ce se întâmplă. Mi-au făcut radiografii şi arătau că am o umbră pe plămâni. După ce virusula izbucnit în Italia, medicul mi-a spus că am avut coronavirus. Din fericire, m-am recuperat", a spus Briatore.

Flavio Briatore crede că statele din întreaga lume au făcut multe greşeli ceea ce au dus la situaţia actuală şi anume pandemia de coronavirus.

„Toată lumea a subestimat virusul şi nimeni nu l-a luat în considerare. Îmi aduc aminte că erau câte două zboruri pe zi de la Milano până în Wuhan", a concluzionat Flavio Briatore.