Clotilde Armand anunță că a sesizat DNA: 'Am adunat documente pentru cei care s-au crezut mai presus de lege'

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, afirmă că sesizează Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) în legătură cu unele achiziţii supraevaluate făcute în domeniul învăţământului de fosta administraţie.

"Am adunat documente pentru cei care s-au crezut mai presus de lege şi au făcut licitaţii supraevaluate pe sute de milioane de lei în defavoarea cetăţenilor Sectorului 1. Fosta administraţie a făcut plăţile prin Administraţia Unităţilor de Învăţământ - structură pe care am desfiinţat-o la început de mandat, instituţie condusă de persoane apropiate de Marian Vanghelie şi prin care s-au alocat ilegal sute de milioane pentru firmele de casă ale PSD şi PNL. De exemplu: o tabletă cu specificaţii tehnice modeste era vândută la preţ enorm. Şi s-au cumpărat vreo 48.000 de bucăţi. Am stopat această situaţie şi am sesizat DNA", a scris primarul Sectorului 1, duminică, pe Facebook.Cu banii din prejudiciul cauzat de fostele administraţii, adaugă ea, pot fi construite trei şcoli noi în sector.Totodată, edilul anunţă că a transmis către toate unităţile de învăţământ aflate în administrarea sa şi Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti procedura de achiziţii publice care trebuie urmată de către grădiniţe, şcoli şi licee.Conform adresei, menţionează Clotilde Armand, administraţia locală a Sectorului 1 a atras atenţia că nu este permisă divizarea unui contract în mai multe contracte distincte de valoare mai mică şi nu se vor utiliza metode de calcul care să ducă la o subevaluare a valorii estimate.