Clotilde Armand jubilează după ce fostul şef al ADP Sector a fost trimis în judecată de DNA: 'Am pus capăt risipei banului public în Sectorul 1'

”Am pus capăt risipei banului public în Sectorul 1, în ultimii trei ani, şi am blocat accesul găştilor transpartinice la fondurile bugetului local. Am respectat legile în atribuirea contractelor publice, iar toate achiziţiile s-au făcut într-un mod transparent. La fel de important, am stopat vechile contracte încheiate nelegal, pe bază de comisioane şi parandărături, şi recuperez prejudiciile aduse locuitorilor Sectorului 1. Vin şi rezultatele acestor acţiuni”, spune primarul Clotilde Armand într-o postare pe Facebook.