'Clovnul prezidenţialelor ucrainene', favorit în sondaje

Banca Internaţională de Investiţii - International Investment Bank, IIB -, la care acţionar este şi România, este văzută de critici ca un instrument de răspândire a influenţei Moscovei în regiune şi ca un adăpost pentru spioni. Istoria Războiului Rece le dă dreptate. Guvernul maghiar îşi justifică deschiderea spre IIB prin faptul că banca va face din Budapesta un centru financiar internaţional. Nicio altă instituţie financiară internaţională nu-şi are sediul în Europa Centrală şi de Est. Însă forţa financiară a instituţiei este eclipsată de cea a băncilor de investiţii vestice consa­­crate. De asemenea, IIB nu-şi primeşte finan­ţa­rea de la guverne, ci o atrage de pe pieţele interna­ţio­nale.

IIB îşi va muta în cea de-a doua jumătate a acestui an sediul de la Moscova la Budapesta, unde va primi privilegii şi stimulente speciale, cum ar fi imunitate similară celei acordate diplomaţilor. Relocarea a fost cerută de premierul maghiar Viktor Orban preşedintelui rus Putin şi negociată de oameni de încredere ai şefului executivului ungar. Parlamentarul din opoziţie Zita Gurmai a descris instituţia ca fiind „calul troian al lui Putin“, în timp ce departamentul de stat al SUA a avertizat că Rusia va folosi IIB „pentru a-şi răspândi influenţa malignă în Ungaria şi în regiune“, scrie Financial Times. Alţi critici au scos la lumină legăturile familiei directorului executiv al băncii Nikolai Kosov cu serviciile secrete sovietice. Tatăl lui Kosov a fost agent operativ de top al KGB în Budapesta în anii 1970, iar mama sa a fost descrisă de agenţia de presă rusă Tass ca fiind „unul dintre cei mai deosebiţi spioni ai secolului XX“. Georgi Matyukhin, preşedinte al băncii după Războiul Rece, a fost timp de 13 ani agent KGB sub acoperire în IIB - doi ani ca angajat permanent şi 11 în rol de consilier, se arată într-o analiză a Political Capital, institut de cercetare politică şi consiliere de la Budapesta.(Mai multe detalii AICI