CM 2022: Canada - Maroc, echipele de start

Echipele de start pentru meciul dintre selecţionatele Canadei şi Marocului, care are loc joi, pe Al Thumama Stadium din Doha, în Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar:Canada: 18. Milan Borjan (căpitan) - 2. Alistair Johnston, 5. Steven Vitoria, 4. Kamal Miller - 3. Sam Adekugbe, 21. Jonathan Osorio, 14. Mark-Anthony Kaye, 10. Junior Hoilett - 11. Tajon Buchanan, 17. Cyle Larin, 19. Alphonso Davies. Selecţioner: John Herdman.
Rezerve: 1. Dayne St. Clair, 16. James Pantemis - 6. Samuel Piette, 7. Stephen Eustaquio, 8. Liam Fraser, 9. Lucas Cavallini, 12. Ike Ugbo, 13. Atiba Hutchinson, 15. Ismael Kone, 20. Jonathan David, 22. Richmond Laryea, 23. Liam Millar, 24. David Wotherspoon, 25. Derek Cornelius, 26. Joel Waterman.
Maroc: 1. Yassine Bounou - 2. Achraf Hakimi, 5. Nayef Aguerd, 6. Romain Saiss (căpitan), 3. Noussair Mazraoui - 8. Azzedine Ounahi, 4. Sofyan Amrabat, 11. Abdelhamid Sabiri - 7. Hakim Ziyech, 19. Youssef En-Nesyri, 17. Sofiane Boufal. Selecţioner: Walid Regragui.
Rezerve: 12. Monir El Kajoui, 22. Ahmed Tagnaouti - 9. Abderrazzaq Hamedallah, 10. Anass Zaroury, 13. Ilias Chair, 14. Zakaria Aboukhlal, 15. Selim Amallah, 16. Abdessamad Ezzalzouli, 18. Jawad El-Yamiq, 20. Achraf Dari, 21. Walid Cheddira, 23. Bilal El Khannouss, 24. Badr Benoun, 25. Yahya Attiat-Allah, 26. Yahya Jabrane.
Arbitru: Raphael Claus; arbitri asistenţi: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa, Danilo Simon (toţi din Brazilia); al patrulea oficial: Yoshimi Yamashita (Japonia)