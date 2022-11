CM 2022: Ilie Dumitrescu - Va fi cea mai frumoasă ediţie a Cupei Mondiale

Fostul internaţional Ilie Dumitrescu a declarat, pentru AGERPRES, că ediţia Cupei Mondiale din Qatar va fi cea mai frumoasă de până acum deoarece se desfăşoară la mijlocul sezonului, iar jucătorii sunt în cea mai bună formă fizică şi sportivă.

"Mie mi se pare că va fi cea mai interesantă ediţie a Cupei Mondiale. Asta pentru că de obicei această competiţie era la final de sezon. Iar acum este la mijlocul sezonului, ceea ce înseamnă că din punct de vedere al pregătirii fizice şi al formei sportive este un moment extraordinar. Şi cred că va fi cea mai frumoasă ediţie a Cupei Mondiale. Aşa cred şi aşa sper", a afirmat el.Participant cu echipa naţională a României la Cupa Mondială din 1990, 1994 şi 1998, Ilie Dumitrescu susţine că Franţa, Brazilia şi Argentina au şanse mari să câştige trofeul."E greu de spus cine va câştiga. Franţa are o generaţie foarte bună, Brazilia arată foarte bine, Argentina la fel... deci e greu să spui de pe acum cine se va impune. Eu o voi susţine însă pe Anglia, e favorita mea", a menţionat fostul internaţional.El a menţionat că în fotbalul mondial se încheie o eră o dată cu ultima participare a jucătorilor Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo la o ediţie a Cupei Mondiale. "Se încheie clar o eră în fotbalul mondial. Deja avem alţi jucători care vin din spate, avem un Haaland, un Mbappe, care au prins contur să spun aşa... Însă ei sunt departe de ceea ce au realizat Messi şi Cristiano Ronaldo. Eu unul sunt mândru să fiu contemporan cu Messi şi Ronaldo", a spus Dumitrescu.Un jucător pentru a fi numit cel mai bun al Cupei Mondiale are nevoie de susţinerea echipei din care face parte, este de părere Ilie Dumitrescu."Ca să fii figura Mondialului, trebuie să te ajute şi echipa. Mbappe are calităţi extraordinare, bineînţeles, dar ca să fie cel mai bun jucător al Cupei Mondiale trebuie să fie ajutat şi de echipă", a precizat componentul "Generaţiei de aur".Ilie Dumitrescu consideră că pentru a se califica din nou la o ediţie a Cupei Mondiale, România are nevoie de investiţii."Ne dorim toţi ca România să ajungă din nou la Cupa Mondială. Dar pentru asta trebuie să muncim mai mult, să investim mai mult în zona asta. Pentru că altfel este destul de complicat, vedem ce se întâmplă şi pe la vecini unde progresul este evident, însă cu infrastructură, cu investiţii, cu o competiţie internă puternică şi rezultate în Europa. Iar când le ai pe toate astea poţi să ajungi să ai şi rezultate la nivel de echipă naţională", a menţionat Dumitrescu.A 22-a ediţie a Cupei Mondiale la fotbal se va desfăşura în Qatar în perioada 20 noiembrie - 18 decembrie 2022. Aceasta va fi prima Cupă Mondială organizată în lumea arabă şi a doua organizată în Asia după ediţia 2002 din Coreea de Sud şi Japonia. Turneul final din Qatar va fi ultimul care se va desfăşura într-un sistem cu 32 de echipe, numărul urmând să crească la 48 de selecţionate începând cu CM 2026 din SUA, Mexic şi Canada.Echipa naţională a României nu s-a calificat la Cupa Mondială 2022 din Qatar. România a participat la şapte ediţii ale Cupei Mondiale, 1930, 1934, 1938, 1970, 1990, 1994 şi 1998. Cel mai bun rezultat a fost obţinut la ediţia 1994 din Statele Unite ale Americii, când a atins faza sferturilor de finală.