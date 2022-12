CM 2022: Selecţionerul Portugaliei are 'o relaţie foarte apropiată' cu Cristiano Ronaldo

Fernando Santos are ''o relaţie foarte apropiată'' cu starul Cristiano Ronaldo, însă acest lucru nu îi influenţează deciziile tactice, a afirmat selecţionerul Portugaliei la finalul meciului câştigat cu scorul de 6-1 în faţa Elveţiei, marţi seara, în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, potrivit Agerpres.

Cristiano Ronaldo a fost rezervă, pentru prima oară de la debutul turneului final din Qatar, făcându-şi apariţia pe gazon în finalul meciului cu elveţienii (min. 74), după ce spectatorii prezenţi în tribunele stadionului Lusail din Al Daayen i-au scandat de mai multe ori numele starului lusitan, cerându-i lui Fernando Santos să îl introducă în joc."Am o relaţie foarte apropiată cu Cristiano. Îl cunosc de când avea 19 ani şi am dezvoltat o legătură puternică. Aspectul uman nu a fost niciodată interpretat greşit. Eu sunt selecţioner, iar el este jucător, ştie ce să facă în timpul meciului. Pentru mine, el este un jucător foarte important al echipei noastre. Astăzi a intrat pe teren cu multă determinare. Eu mă gândesc la această echipă ca la un colectiv", a declarat Santos.Referindu-se la jocul cu Elveţia, tehnicianul lusitan a precizat: "Obiectivul nostru a fost să jucăm cu o mare fluiditate. Am făcut un meci foarte bun, bine jucat sub toate aspectele, indiferent că a fost vorba de circulaţia şi posesia mingii, încrederea în forţele proprii şi în coechipieri. Unitatea noastră la antrenamente s-a reflectat pe teren. Uneori, asta nu funcţionează, dar astăzi (marţi, n. red.) a funcţionat. Ne vom pregăti în continuare pentru a înfrunta Marocul cu mari oportunităţi, în patru zile. Trebuie să fim pregătiţi să adoptăm strategia corectă".Atacantul Goncalo Ramos a reuşit o triplă (17, 51, 67) în faţa Elveţiei, viitoarea adversară a României în preliminariile EURO 2024, celelalte goluri fiind înscrise de Pepe (33), Raphael Guerreiro (55) şi Rafael Leao (90+2) pentru învingători, respectiv Manuel Akanji (58).Portugalia va înfrunta Marocul în sferturile de finală ale CM 2022, duminică 10 decembrie, pe Al Thumama Stadium din Doha (17:00).