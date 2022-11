CM 2022: Selecţionerul van Gaal a salutat 'rolul important' al lui Depay în victoria Olandei cu Senegalul

"Eu cred că am făcut un meci bun din punct de vedere defensiv, le-am lăsat puţine ocazii, dar nu sunt mulţumit de jocul nostru de posesie. Am fost imprecişi, am alergat mult după minge. În prima repriză, ne-am procurat cinci ocazii credibile de gol, dar în a doua repriză lucrurile nu s-au îmbunătăţit şi de aceea am făcut schimbări. Şi a fost o decizie bună", a afirmat van Gaal."La final, este o victorie cu 2-0 în faţa campionilor Africii, deci pot să fiu foarte fericit. Este o victorie eficace, cu certitudine. Pentru a fi sincer, am rămas calm, pentru că eram convins că vom înscrie un gol. Noi am fost echipa mai în formă. La fiecare două minute, senegalezii cădeau la pământ, de aceea au fost opt minute de prelungiri. Eu cred că a fost o victorie meritată. Şi cred că Memphis Depay a jucat un rol important. Vom vedea mai departe cum vom gestiona ritmul", a adăugat selecţionerul olandez.La rândul său, Cody Gakpo, autorul primului gol al olandezilor, a afirmat: "Am văzut portarul ieşind. A fost o ocazie extraordinară. Dar nu cred că am fost foarte precişi cu mingea, am ratat multe ocazii, deci trebuie să ne organizăm mai bine. Avem o echipă mare, cu jucători mari, dar dacă pot să contribui şi eu, sunt fericit".Echipa antrenată de Louis van Gaal s-a impus prin golurile marcate de Cody Gakpo (84) şi Davy Klaassen (90+9).Următoarele meciuri din grupă vor avea loc vineri: Qatar - Senegal (Al Thumama Stadium - Doha, 15:00) şi Olanda - Ecuador (Khalifa International Stadium - Ar-Rayyan, 18:00).