CM 2022: Va fi greu să-l oprim pe Messi, recunoaşte Luka Modric înaintea semifinalei Argentina - Croaţia

Luca Modric, liderul selecţionatei Croaţiei, crede că echipa sa este "pregătită" să învingă Argentina în semifinalele Cupei Mondiale din Qatar şi a subliniat că fotbaliştii croaţi vor da "totul" pe teren în meciul de marţi, chiar dacă sunt conştienţi că vor avea "multe dificultăţi" cu un jucător de talia lui Lionel Messi, informează EFE, potrivit Agerpres.

"Mă pregătesc să mai joc o semifinală împotriva unei echipa mari, asta îmi doresc, nu doar împotriva unui jucător. Desigur, Leo este foarte mare, este cel mai bun jucător al lor şi vom avea multe dificultăţi în a-l opri, dar suntem pregătiţi şi vom da totul. Sper să fie suficient pentru a ajunge în finală", a declarat Modric într-un interviu acordat televiziunii publice spaniole.Playmaker-ul croat a precizat că nu are nicio problemă cu faptul că echipa sa nu este văzută drept favorită în astfel de meciuri. "Toată lumea priveşte mai mult către ţările mari, noi suntem o ţară mică, nimeni nu ne ia în calcul, dar nu avem nicio problemă cu asta, că alţii sunt favoriţi şi noi suntem în umbră. Este un lucru din afară, pe care nu îl putem controla. Putem doar concura la maxim, să dăm totul şi acesta este punctul nostru forte", a adăugat el."Nimeni nu vorbeşte despre noi - a continuat Modric - dar am văzut o echipă foarte bună, matură, cu tineri care au adus calitate şi energie nouă. De la EURO există un fapt pe care nu l-am ştiut, că în 22 de meciuri am pierdut doar unul, este ceva impresionant. Am făcut multe jocuri bune şi asta spune de asemenea multe despre noi. Eram încrezător că putem face ceva. După patru ani, faptul că suntem iarăşi în semifinale este ceva foarte mare".Selecţionata Croaţiei, care a disputat finala Cupei Mondiale din 2018 (pierdută în faţa Franţei), va înfrunta naţionala Argentinei marţi, pe Lusail Stadium din Al Daayen (ora 21:00).În cealaltă confruntare din penultimul act, campioana mondială Franţa va avea ca adversară echipa Marocului, surpriza competiţiei, miercuri, pe Al Bayt Stadium din Al Khor (21:00).