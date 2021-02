C.N. Loteria Româna S.A. a încheiat un contract cu CEC BANK S.A. pentru implementarea plaților cu cardurl în toate agențiile loto proprii

In data de 01.02.2021 C.N. „Loteria Romana” S.A. a incheiat un contract cu CEC BANK S.A. avand ca obiect Servicii de acceptare a platilor cu carduri prin intermediul echipamentelor POS instalate la punctele de vanzare produse loto.

In baza acestui contract, pana la sfarsitul lunii februarie, se vor instala echipamente POS in agentiile loto proprii din toata tara, practic in 903 puncte de vanzare a produselor loteristice. Precizam faptul ca, in prezent, s-au redeschis aproape toate agentiile loto pentru comercializarea biletelor de tip loto, Pronosport si lozuri.

In urma implementarii acestui sistem de plata in toate agentiile loto proprii jucatorii vor putea achizitiona produsele loteristice preferate utilizand orice tip de card emis de bancile din tara sau din strainatate. Prin facilitatea contactless, care ofera inclusiv posibilitatea platii cu telefonul mobil in cazul jucatorilor care au aplicatie de plata, pe langa plata obisnuita cu cardul ori plata cash, se diversifica si totodata se imbunatateste calitatea serviciilor pe care Loteria Romana le ofera jucatorilor sai venind astfel in intampinarea asteptarilor si nevoilor acestora.

„Implementarea platii cu cardul in toate agentiile loto proprii este inca un pas important si necesar in procesul de digitalizare a Loteriei Romane si o promisiune indeplinita fata de jucatorii nostri. Proiectul pilot demarat anul trecut privind plata cu cardul in 91 de agentii proprii din Bucuresti si Brasov s-a desfasurat cu succes, cu respectarea tuturor standardelor de securitate, astfel incat a venit momentul extinderii in toata reteaua de agentii proprii a acestei modalitati de plata agreata de majoritatea jucatorilor, in special in contextul sanitar actual. In plus, pentru securitatea si rapiditatea tranzactiilor specialistii Loteriei Romane au realizat in timp record interfatarea aplicatiei terminalului loteristic cu POS-ul.” - Sebastian-Iacob Moga, Director General C.N. „Loteria Romana” S.A.