CNA a dat o AMENDĂ ce poate ÎNCHIDE o televiziune! Motivul: Au fost prezentate vindecări prin rugăciune

Televiziunea Naşul TV a fost amendată cu 50.000 de lei de Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA), marţi, pentru o ediţie a emisiunii „Timpurile actuale”, difuzată pe 25 septembrie, în care au fost prezentate vindecări miraculoase, prin rugăciune.

„Minute bune au apărut unii cu Catedrala Credinţei, unde arată cum vindecă într-o sală oameni cu tot felul de probleme... Vindecă printr-o rugăciune sau pun nişte picături în palmă (…) Luaţi măsuri ca oamenii vulnerabili să nu mai fie păcăliţi”, arată reclamaţia emisiunii la CNA, scrie news.ro.

Potrivit raportului de monitorizare întocmit de CNA, emisiunea a cuprins: prelegeri şi rugăciuni pentru vindecare ţinute de trei preoţi, declaraţii ale unor persoane că au fost vindecate prin participarea la slujbe, dar şi anunţuri pentru organizarea de slujbe pentru vindecare la Catedrala Credinţei, din Bucureşti, la Timişoara, Cluj şi Constanţa.

Pe parcursul emisiunii s-au făcut referiri la metode de vindecare prin rugăciune, prin folosirea unor obiecte precum: „trandafirul minunilor”, o batistă care preia durerea bolnavului, apa sfinţită dintr-un pahar, ungerea cu ulei sau mir, haine sau fotografii aduse la slujbă pentru a fi vindecat posesorul acestora.

Au fost difuzate declaraţii ale unor persoane care afirmă că au fost vindecate de diverse afecţiuni sau boli: dureri în mai multe părţi ale corpului, boli de inimă, rinichi, ficat, stomac, tumori, depresie, „vicii”. Unele declaraţii ale participanţilor conţin şi referiri la renunţarea la tratamentul medicamentos sau la mersul la medic.

Gabriel Tufeanu, membru CNA, a spus că din punctul său de vedere, difuzarea unor asemenea producţii este sancţionabilă cu amendă maximă, de 200.000 de lei.

„Problema este, într-adevăr, că acest post are audienţă foarte mică. El, totuşi, este în must carry. Recunosc că o astfel de sumă pentru ei este foarte mare. Dar producţia nu are ce căuta pe niciun post de televiziune, din punctul meu de vedere”, a spus Tufeanu.

Membrul CNA a propus ca peste o lună să fie monitorizată din nou televiziunea Naşul TV.

Sancţiunea a fost dată pentru încălcarea prevederilor articolului 3, alineatul 2 din Legea audiovizualului 504/2002 raportate la dispoziţiile articolului 73 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

„Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor”, arată articolul 3, alineatul 2.

„Este interzisă difuzarea de producţii audiovizuale în care sunt promovate cazuri de vindecare a unor boli grave cu ajutorul tratamentelor convenţionale sau neconvenţionale, dacă diagnosticul şi actele medicale care îl atestă nu au fost certificate de Colegiul Medicilor din România ori de instituţii similare din străinătate”, arată articolul 73.