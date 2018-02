CNA a somat TVR 1 pentru emisiunea România 9: Reclamaţie pentru linşaj la adresa comunităţii religioase din România

Principalul post public de televiziune, TVR 1, a fost somat public de Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA), joi, pentru o ediţie a emisiunii „România 9”, prezentată de Ionuţ Cristache, care a fost reclamată, între altele, pentru că ar fi prezentat un „linşaj” la adresa comunităţii religioase din România, într-o dezbatere despre încercarea Coaliţiei pentru Familie de a modifica articolul din Constituţie referitor la definiţia familiei.

Consiliului Naţional al Audiovizualului a primit un număr de 230 de reclamaţii cu privire la emisiunea „România 9” difuzată de postul TVR 1 pe 9 august, având ca temă „Familia tradiţională versus familia modernă”.

Emisiunea a fost realizată după ce Coaliţia pentru Familie a strâns un număr de 3 milioane de semnături pentru revizuirea articolului 48, alineatul 1 din Constituţie, prin care definiţia familiei să fie modificată de la forma „familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi", la "familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie".

Invitaţi emisiunii au fost: Florin Iaru, poet, Liviu Mihaiu, jurnalist, Andrei Găitănaru, publicist, Vintilă Mihăilescu, profesor universitar doctor, Directorul Departamentului de Sociologie SNSPA, Iustina Ionescu, avocat pentru drepturile omului, Dragoş Bucurenci, consultant în comunicare, activist şi jurnalist, membru LGBT (Colectivitatea Lesbiană Gay Bisexuală, Transexuală şi Intersexuală).

Între reclamaţii s-a numărat faptul că nu au existat două părţi adverse în dezbatere şi că nu s-a prezentat poziţia reprezentanţilor Coaliţiei pentru Familie şi a Bisericii Ortodoxe Române, precum şi faptul că o parte dintre invitaţi s-au poziţionat împotriva demersului constituţional.

„Emisiune de linşaj la adresa comunităţii religioase din România; minciuni şi dezinformări”, „S-au adus ”acuzaţii calomnioase” reprezentanţilor Coaliţiei pentru Familie, care au strâns 3 milioane de semnături, pentru revizuirea articolului 48, alin. 1 din Constituţie”, au fost alte reclamaţii.

Moderatorul Ionuţ Cristache a fost reclamat că a început emisiunea prin a ironiza textul Constituţiei: „Îmi imaginez că s-a trezit cineva într-o dimineaţă şi s-a uitat la articolul 48 din Constituţie, adică familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi (…) Am trăit 27 de ani în această eroare şi, dintr-odată, pare că s-a aprins un beculeţ. Sau cineva încearcă să ne aprindă un beculeţ cu forţa?”.

În emisiune, Iustina Ionescu a declarat că în viziunea Coaliţiei pentru Familie „femeia trebuie să se ducă la cratiţă”, asociaţia dorind să restrângă accesul femeilor la întrerupere de sarcină. Avocata a mai susţinut că cele 3 milioane de semnături pentru demersul Coaliţiei pentru Familie s-au strâns „după Liturghia de duminică, din casă în casă, ilegal la şcoală. Profesorii de religie au strâns semnături- şi de la minori probabil”.

Liviu Mihaiu a spus că „semnăturile par o conspiraţie”, iar Dragoş Bucurenci a afirmat că „un alt personaj care câştigă de pe urma acestei teme este Rusia”.

Somaţia publică a fost propusă de Radu Herjeu. Pentru această sancţiune au votat: Florin Gabrea, Marius Badea, Monica Gubernat, Laura Georgescu, Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu şi Răsvan Popescu. Radu Călin Cristea, Viorel Vasile Buda şi Dorina Rusu au fost împotrivă.

„Foarte bine că aţi făcut emisiunea, dar totuşi iniţiatorii – nu era nevoie să îi luăm la grămadă sau pe oricine, dar şi dintre iniţiatori – din 3 milioane de oameni se poate găsi un preot, un profesor, cine vreţi dumneavoastră care nu e de presupus că şi-ar fi dat în cap cu pernele, ci că ar fi abordat discuţia la fel de serios ca toţi ceilalţi”, a intervenit Florin Gabrea în timpul audierii moderatorului Ionuţ Cristache, în cadrul şedinţei CNA.

„Dacă vreţi, vă fac o documentaţie, că dezbaterile care au implicat toţi factorii pe care îi invocaţi până la un anumit punct au sfârşit la fel, şi anume cu perne în cap”, a răspuns moderatorul, care a explicat că nu a vrut să transforme dezbaterea într-un „spectacol grotesc” şi că a invitat susţinători ai ambelor tabere.

„Am zic că un subiect care nu poate fi confiscat sau legitimat de cineva şi îl putem dezbatere ca atare cu oricine credem noi de cuviinţă, evident oameni cu expertiză”, a spus el, menţionând că de partea familiei tradiţionale i-a invitat pe Vintilă Mihăilescu, Liviu Mihaiu şi Andrei Găitănaru, iar de cealaltă parte pe Florin Iaru, Iustina Ionescu, avocat şi Dragoş Bucurenci.

„Nu am catalogat pe cineva ca fiind rău sau bun în emisiune. Am pornit de la o temă, am invitat nişte oameni a căror probitate morală, intelectuală este indubitabilă şi am plecat cu ei la drum în discuţie”, a subliniat Ionuţ Cristache.

Intervenind, Monica Gubernat a spus că ar fi trebuit să fie invitaţisusţinători din ambele tabere, deoarece este o problemă în dezbatere publică şi că în cadrul emisiunii au fost făcute acuzaţii.

„Este o problemă în dezbatere publică, iar într-o problemă care se află în dezbatere publică, şi nu puteţi nega acest lucru, trebuie să chemaţi susţinători din două tabere. Acolo la dumneavoastră toată lumea vorbea pe acelaşi font. Doi: S-au făcut nişte acuzaţii că acele semnături au fost obţinute prin abuzuri. Aşa a spus doamna avocat. Voiam şi eu să îmi dea măcar un exemplu (…) Aţi mai avut pe ecran: «Familia creştină versus familia constituţională». Eu pot să înţeleg că familia creştină nu este familie constituţională. Este un pic de maliţiozitate care sincer nu mi-a plăcut”, a spus Gubernat.

Radu Herjeu a susţinut, de asemenea, că ar fi trebuit să fie prezent în emisiune şi un reprezentant al Coaliţiei pentru Familie.

„Dacă acest subiect nu ar fi fost pornit dintr-o anumită direcţie, aş fi fost de acord că se poate purta o discuţie doar cu oameni care nu au legătură directă cu o sursă, pentru că nu există o sursă. Aici există o sursă – Coaliţia pentru Familie, la care dumneavoastră şi invitaţii faceţi de multe ori trimitere. (…) Era o iniţiativă democratică, din punctul meu de vedere, un ONG a strâns 3 milioane de semnături ca să modifice Constituţia. Este legal, e democratic. Din acest punct de vedere nu avea cum să lipsească în emisiune un reprezentant al acelei asociaţii. Sunt convins că printre semnatarii de marcă ai acestei petiţii aţi fi găsit oameni cel puţin de statura intelectuală şi de civilizaţie a celor pe care i-aţi avut în studio”, şi-a prezentat Herjeu punctul de vedere.

Membrul CNA a făcut referire, de asemenea, la acuzaţiile care au fost lansate în platou.

„Să spui că profesorii de religie au pus minori la şcoală să semneze este o acuzaţie foarte gravă. Şi cine mă cunoaşte ştie că eu nu sunt apărătorul Bisericii sub nicio formă. Dar mi se pare o acuzaţie foarte gravă. Dumneavoastră ca moderator, potrivit legii, aveaţi obligaţia de a o întrerupe şi de a solicita dovezi. Eu vă înţeleg pe undeva, dar dacă doriţi să evitaţi prezenţa în faţa CNA ar trebui pe viitor să fiţi puţin mai atent şi la ce solicită legea de la un moderator, chiar dacă vi se pare absurd sau că nu are de ce să vă solicite aşa ceva”, a explicat Radu Herjeu.

Ionuţ Cristache s-a declarat surprins de acuzaţia de „linşaj mediatic” la adresa comunităţii religioase, întrucât el este susţinător al familiei tradiţionale şi are o relaţie foarte apropiată cu părintele Constantin Necula, care apare în emisiunea sa de cel puţin două ori pe an.

Răsvan Popescu a exprimat o opinie similară, spunând că s-ar fi justificat să fie prezent în emisiune şi un reprezentant al Coaliţei pentru Familie.

„Este o formulă posibilă. Nu faci cu părţile într-un caz controversat, faci cu jurnalişti. Dar atunci trebuie să fie clar că e vorba de puncte de vedere opuse. Aici parcă nu a fost aşa clar că e vorba de puncte de vedere opuse, mai ales că oamenii aceştia cam provin din aceleaşi medii, majoritatea sunt publicişti, gândesc în general la fel, deci nu am avut impresia neaparat a unei confruntări. Dar formula e posibilă jurnalistic. Între-adevăr, aduceţi în discuţie iniţiativa civică a unei Coaliţii pentru Familie şi atunci se justifica să fie şi de acolo un reprezentant, mai ales că dai de înţeles că s-au adunat semnăturile astea cum s-au adunat. Parcă vrei să spui că 3 milioane nu sunt 3 milioane de fapt. Aia mai trebuie şi dovedit”, a spus Răsvan Popescu.

Pe de altă parte, Dorina Rusu a spus că a fost o dezbatere cu argumente de calitate şi cp nu i s-a părut că emisiunea a mers în sensul denigrării iniţiativei Coaliţiei pentru Familie. „Eu o iau ca pe o dezbatere despre nişte idei”, a precizat ea.

Somaţia a fost dată în baza articolelor 40, alineatele 1 şi 4, 64, alineatul 1, litera a, şi 66 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

„În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt”, arată articolul 40, alineatul 1.

Potrivit alineatului 4 al aceluiaşi articol, moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea.

Articolul 64, alineatul 1, litera a, prevede că în virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să asigure o distincţie clară între fapte şi opinii.

Potrivit articolului 66, în programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică, anunţă news.ro.