CNA a băgat iar mâna în buzunarul televiziunilor - News România şi Naşul TV, amendate din cauza afirmaţiilor despre inutilitatea vaccinării împotriva COVID-19

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat marţi cu amenzi de 25.000 de lei - News România şi 10.000 de lei - Naşul TV, din cauza încălcării legislaţiei în domeniul informării obiective şi corecte a publicului în cadrul unor emisiuni dedicate vaccinării împotriva COVID-19, anunță agerpres.

Întrunit în şedinţa publică din 21.06.2022, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcţia de specialitate ca urmare a sesizărilor primite şi a autosesizării şi a decis să aplice o amendă de 25.000 de lei postului News România (fost eSTRADA TV) pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 şi ale art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, la difuzarea emisiunilor: "România unită" din 23 decembrie 2021 (reluată în data de 26 decembrie 2021), "Starea de veghe", ediţiile din 7 şi 21 ianuarie 2022 şi "România informată", ediţiile din 9 şi 21 ianuarie 2022.

Amenda, votată în unanimitate, a fost propusă de Valentin Jucan, membru CNA, care a invocat şi punctul de vedere al Colegiului Medicilor, transmis la solicitarea CNA.

"Doresc să vă rog să încercaţi, pe cât este posibil, să nu mai spuneţi că CNA vă interzice dreptul la opinie. Încă o dată vă spun că în emisiunile dumneavoastră ceea ce noi am sancţionat astăzi nu am sancţionat opinii. Am sancţionat afirmaţii care au fost demontate punct cu punct atât de către noi, cât şi de către Colegiul Medicilor, o instituţie de specialitate. Şi vă citesc, citez un fragment dintr-una din emisiunile difuzate la postul pe care îl reprezentaţi: 'Evident că vaccinarea nu este utilă. Punctul iniţial de a opri această pandemie nu a fost atins. Pentru mine este evident că această pandemie a fost planificată şi aceste vaccinuri au fost realizate în aşa fel încât să nu împiedice boala. Unul dintre obiectivele studiului vaccinurilor ar fi trebuit să fie împiedicarea transmiterii virusului'", i-a spus Jucan reprezentantului News România.

El a arătat că la astfel de afirmaţii trebuiau aduse probe.

"Stimate domn, aceasta nu este o opinie. Ceea ce v-am citit înainte este o afirmaţie. La această afirmaţie trebuie să fie probe. Şi dezbaterea pe marginea unei astfel de afirmaţii trebuie să se facă cu bună credinţă. Asta spune Legea audiovizualului. Asta vă cerem şi noi. Acesta este un simplu exemplu prin care încerc să vă arăt nu numai dumneavoastră, ci tuturor care în acest moment se uită la noi şi care, probabil, au senzaţia că noi sancţionăm opinia, că acestea nu sunt opinii. Sunt afirmaţii. În momentul în care un post sau un invitat la un post de televiziune face afirmaţii, acestea trebuie să fie însoţite de argumentaţie, de probe, de o prezentare şi de o susţinere a lor. Noi nu sancţionăm opinia, noi sancţionăm afirmaţiile care sunt făcute fără echilibru şi fără a fi argumentate", a mai arătat Valentin Jucan.

În aceeaşi şedinţă, CNA a sancţionat cu amendă de 10.000 de lei postul Naşul TV, deoarece ediţiile din 11 şi 26.01.2022 ale emisiunii "Să vorbim despre tine" au fost difuzate cu încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, ale art. 64 alin. (1) lit. a) şi ale art. 40 alin. (4) şi (5) din Codul audiovizualului.

O somaţie publică a fost acordată postului Antena Stars, pentru că nu a ţinut cont de dispoziţiile art. 32 alin. (2) şi nici de cele ale art. 45 alin. (1) din Codul audiovizualului, la difuzarea emisiunii "Acces direct" din 17 ianuarie 2022.

Atât amenda acordată postului Naşul TV, cât şi somaţia publică transmisă Antenei Stars au fost acordate la propunerea lui Valentin Jucan.

Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002 stipulează la Art. 3 - (2): "Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor".

Codul de reglementare a conţinutului audiovizual prevede, la Art. 32 - (2) că "Nu orice interes al publicului trebuie satisfăcut, iar simpla invocare a dreptului la informare nu poate justifica încălcarea dreptului la demnitate, la propria imagine şi la respectarea vieţii private, aşa cum acestea sunt recunoscute şi ocrotite de Codul civil". "Simpla invocare a acordului prealabil al persoanei nu poate justifica încălcarea drepturilor şi libertăţilor altor persoane, ordinea publică sau bunele moravuri şi nici nu poate înlătura răspunderea furnizorului de servicii media audiovizuale pentru conţinutul programului, prevăzută la art. 3 al Legii audiovizualului", se arată în Cod.

Totodată, la Art. 40 - (4) din acelaşi Cod, se stipulează că: "Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea". "(5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă", precizează Codul audiovizualului.

La Art. 45 - (1) din Cod se arată că "Orice persoană are dreptul la respectarea intimităţii în momente dificile, cum ar fi o pierdere ireparabilă sau o nenorocire", în timp ce la Art. 64 - (1) se menţionează că "În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă".