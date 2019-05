CNMR susţine numirea lui Remus Borza în funcţia de consilier onorific al premierului pe probleme economice

Avocat de profesie, deputat independent și membru până în anul 2017 în Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic și în Comisia pentru industrii şi servicii, domnul Remus Borza a fost numit în funcția de consilier onorific al prim-ministrului pe probleme economice, reformă şi fiscalitate, activitatea desfășurată de acesta nefiind remunerată. În anul 2018 Remus Borza a devenit vicepreședinte CNMR pentru politici economice și responsabil cu programul de politici publice în domeniul economiei, fiscalității și industriei din cadrul CNMR. România traversează în prezent o perioadă dificilă în care are nevoie de unitate, de stabilitate, de colaborare și de o redefinire a angajamentelor de implicare atât la nivel micro și macro-economic cât și la nivelul clasei politice și a întregii societății în general, printr-un mesaj care să unească cetățenii României.

CNMR salută și susține numirea domnului vicepreședinte CNMR Remus Borza în funcția de consilier onorific al prim-ministrului pe probleme economice, reformă şi fiscalitate. " Alegerea lui Remus Adrian Borza pentru această poziție extrem de importantă reprezintă una dintre măsurile pe care CNMR le simțea necesar a fi luate. În viziunea mea și a colegilor mei, România are nevoie mai mult ca oricând la nivelul actului guvernamental, parlamentar și politic de o comunicare constantă și transparentă cu societatea civilă sub toate formele ei de organizare și manifestare. Modul de realizare până în prezent a politicilor economice și fiscale, a avut un caracter arbritar și impus și consider că Remus Borza este persoana potrivită și cu experiența și expertiza necesare de a readuce dialogul pe aceste subiecte și inputul societății pe politicile fiscale, economice și bugetare ale statului roman, indiferent că ne referim la venituri din taxe și impozite, fonduri europene sau alte surse. Am totală încredere în Remus și acesta va avea din partea CNMR și sper că și din partea altora, tot sprijinul atâta timp cât vor dispărea practicile toxice de decizie unilaterală”, a declarat Alexandru Cumpănașu Președintele CNMR.