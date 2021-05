CNPP asigură 104.829 locuri pentru pensionari în unităţi de tratament balnear

Guvernul a alocat pentru acest an suma de 200 milioane lei pentru acoperirea costurilor biletelor pentru pensionari la unităţile balneare, prin unităţile aflate în proprietatea Casei Naţionale de Pensii Publice fiind asigurate 53.618 astfel de locuri, iar alte 51.211 prin contractarea cu unităţi de profil aparţinând altor operatori economici, informează CNPP printr-un comunicat.104.829

Biletele la unităţi de tratament balnear destinate pensionarilor acoperă tariful pentru 12 zile de tratament specific şi vor fi repartizate pe maximum 19 serii, iar fiecare sejur este de 16 zile, se precizează în comunicatul Casei Naţionale de Pensii Publice.

De asemenea, CNPP menţionează că suma utilizată anul trecut pentru biletele de tratament balnear pentru pensionari a fost de 120.786.174 de lei, scrie Agerpres.ro.

Preşedintele Organizaţiei Patronale a Turismul Balnear din România, Nicu Rădulescu, a afirmat într-o declaraţie pentru AGERPRES, că din cei aproximativ 5 milioane de pensionari din România, în 2021 doar 40.000 vor primi tichete din partea statului pentru tratamente balneare.

"Românii sunt interesaţi mai mult decât oricând de turismul balnear, pentru că turismul balnear prin excelenţă înseamnă tratarea unor afecţiuni, a unor boli, a unor probleme de sănătate pe care le au, folosind resursele naturale pe care Dumnezeu ni le-a lăsat. Apele naturale, apele termale, apele sărate, iodurate, nămolul, turba şi alţi factori de cură, sunt mult mai la îndemâna omului pentru că sunt mult mai ieftine, iar tratamentul acesta este mult mai eficient. Din păcate, anul acesta bugetul de asigurări sociale unde este inclus şi bugetul pentru pensionarii care vin în staţiunile balneare prin sistem subvenţionat oarecum, adică pensionarul plăteşte doar 50%, este foarte mic. Dacă în anii trecuţi am avut 300.000 de pensionari, 200.000, în 2019 am avut 125.000 de pensionari, anul acesta au acordat bani doar pentru 40.000 de pensionari. Deci numărul a scăzut drastic, de la 125.000 în 2019, la 40.000. Bugetul este infim, oamenii nu au toţi bani să îşi permită să meargă în staţiunile balneare şi era un balon de oxigen pentru ei. Noi am intervenit la ceva parlamentari, să facă un amendament, să mărească un pic bugetele pentru pensionari, pentru că au probleme complicate, iar tratamentele balneare sunt indicate în foarte multe afecţiuni. Cu toate acestea nu am găsit înţelegere şi anul acesta avem cel mai mic buget pentru staţiunile balneare pentru pensionari. Din 5 milioane de pensionari, România emite bilete de tratament doar pentru 40.000. Este înjositor. Noi nu trăim din activitatea cu pensionarii în mod neapărat, marja de profit este foarte mică, dar nu este fair-play faţă de bunicii, de părinţii noştri", a declarat Rădulescu.