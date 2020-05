CNSM a fost informat despre posibilul impact asupra sistemului financiar al actelor normative care suspendă plata ratelor

Consiliul general al Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială (CNSM) a fost informat despre posibilul impact asupra sistemului financiar generat de actele normative care suspendă plata ratelor, informează un comunicat al CNSM.

"În data de 8 mai 2020 s-a desfăşurat, prin procedură scrisă, prima şedinţă din acest an a Consiliului general al Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială (CNSM). În cadrul şedinţei au fost analizate aspecte care vizează politica macroprudenţială şi riscul sistemic, respectiv: (i) analiza periodică de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital, (ii) proiectul Raportului anual al Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială aferent anului 2019 şi (iii) amânarea cu un an a planului de implementare a IFRS de către IFN", se spune în comunicat, potrivit agerpres.ro.

Potrivit documentului, Consiliul general al CNSM a fost informat cu privire la: modul de implementare de către destinatari a recomandărilor emise de Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială în perioada decembrie 2018 - decembrie 2019, precum şi a celor emise în perioada anterioară, care nu au fost finalizate sau care au termen permanent pentru implementare; posibilul impact asupra sistemului financiar generat de actele normative care suspendă plata ratelor; analiza preliminară legată de capacitatea sectorului bancar de a gestiona evoluţii nefavorabile de intensitate mai ridicată.

"În urma dezbaterilor, au fost aprobate, cu unanimitate de voturi, următoarele măsuri de politică macroprudenţială: Recomandarea CNSM nr. R/1/2020 privind amortizorul anticiclic de capital - Având în vedere raţiunea de a fi a amortizorului anticiclic de capital, respectiv de a contracara prociclicitate din sistemul financiar, în contextul actual al crizei COVID-19, o astfel de cerinţă de capital suplimentară nu este oportună. Totodată, ţinând cont că îndatorarea totală continuă să se menţină sub pragul de semnal, nefiind astfel necesară stabilirea unui nivel al ratei amortizorului anticiclic mai mare de 0 (zero) la sută, se recomandă ca Banca Naţională a României să menţină rata amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 0 la sută. Recomandarea CNSM nr. R/2/2020 privind modificarea Strategiei de implementare a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) de către instituţiile financiare nebancare ca bază a contabilităţii şi pentru întocmirea situaţiilor financiare individuale - În contextul crizei generate de pandemia COVID-19, cu scopul de a sprijini instituţiile financiare nebancare în utilizarea resurselor existente pentru buna desfăşurare a activităţilor operaţionale, este amânat cu un an planul de implementare a IFRS de către aceste entităţi", se mai spune în comunicat.

Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială a fost înfiinţat în baza Legii nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional, asigurându-se astfel implementarea Recomandării Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudenţial al autorităţilor naţionale.

Din CNSM fac parte reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, ai Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ai Guvernului. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.