Co-fondatoarea WiDS va fi prezentă la a 4-a ediţie a conferinţei Women in Data Science România 2024

Margot Gerritsen, co-fondatoarea Women in Data Science, va fi prezentă la a patra ediţie a WiDS România, ce va avea loc pe 21 martie 2024.

Alături de ea, pe scena conferinţei vor urca alte 25 de specialiste în acest domeniu.

"Prin această nouă ediţie ne propunem să atragem atenţia asupra necesităţii sporirii progresului tehnologic în România, cu accent pe educaţie, cercetare, folosirea inteligentă a datelor şi inovaţie. Scopul nostru este să reglementăm Data Science ca domeniu de studiu şi ocupaţia de Data Scientist ca profesie independentă, recunoscută în Codul Ocupaţiilor din România. Totodată, dezbaterea online "AI Further Challenges", organizată în preambulul conferinţei, va fi moderată de Dl. Daniel E. HO, consilierul Casei Albe pe politici AI, şi sunt sigură că ne va furniza informaţii cruciale", a declarat Mariana Ungureanu, Ambasadoarea WiDS pentru România şi fondatoarea Think Tank-ului 360, conform unui comunicat remis AGERPRES.

WiDS România 2024 vine în premieră şi cu alte nume sonore din ştiinţa datelor, digitalizării, inteligenţei artificiale şi inovării: Shir Meir Lador, Data Science Group manager la Intuit, Ambasador WiDS Tel Aviv, Sevda Memet, PhD, MBA, MPP, Head of Healthcare Accelerator la Universitatea Stanford, Lucia Asanache, head of Community la Tony Blair Institute for Global Change, Mihaela Ulieru, profesoară, Preşedintă la IMPACT Institute for the Digital Economy, Veronica Ştefan, expert AI la Council of Europe, Elif Memet, MBA, MPP, studentă la Harvard Kennedy School şi Harvard Business School, David Rubenstein Fellow la Harvard's Center for Public Leadership.

Premergător conferinţei va avea loc târgul de joburi în format online, prin care se va facilita procesul de recrutare al tinerilor talentaţi din cadrul universităţilor participante la competiţie, prin interacţiunea directă cu companiile implicate. Această ediţie este susţinută de partenerul principal OMV Petrom.

"Ne bucurăm să fim din nou alături de "Women in Data Science România", eveniment organizat în parteneriat cu prestigioasa Universitate Stanford. În era actuală a transformării digitale, recunoaştem rolul crucial pe care îl joacă ştiinţa datelor în modelarea viitorului. Dezvoltarea competenţelor în ştiinţa datelor este esenţială în contextul actual al inovaţiei tehnologice continue. Încurajăm educaţia în acest domeniu şi recunoaştem importanţa diversităţii în eforturile de a rezolva provocările complexe ale lumii noastre. În plus, suntem mândri să susţinem un eveniment care promovează şi sărbătoreşte contribuţiile remarcabile ale femeilor în acest domeniu. Suntem convinşi că evenimentul "WiDS România" va reprezenta o sursă de inspiraţie pentru toţi cei care deja lucrează sau se pregătesc să lucreze în acest domeniu şi va contribui la consolidarea comunităţii în acest domeniu", a spus Alina Popa, director Financiar şi membru al Directoratului OMV Petrom.

Un alt punct important al ediţiei 2024 constă în îmbunătăţirea imaginii României pe plan internaţional prin participarea instituţiilor de învăţământ superior la WiDS Datathon, o competiţie internaţională anuală lansată de Stanford, la care participă în jur de 4.000 de participanţi, din peste 100 de ţări. La Datathon 2024 "Equity in Healthcare" vor participa cu echipe: Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti; Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi; Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca; Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu; Academia de Studii Economice din Bucureşti; Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T.Popa" din Iaşi şi Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti.

Think Tank 360 este prima organizaţie nonguvernamentală din ţară, care susţine şi dezvoltă comunitatea de Data Science în România şi care depune efort în reglementarea, la nivel naţional, al acestui domeniu ca profesie independentă.

Think Tank 360 este prima instituţie nonguvernamentală din ţară care a pus bazele cooperării cu Universitatea Stanford în domeniul Data Science prin Iniţiativa WiDS Worldwide fondată în 2015 şi are misiunea de a facilita interacţiunea dintre entităţile guvernamentale, nonguvernamentale, mediul academic, sectorul privat şi societatea civilă în scopul atingerii unei sinergii în ceea ce priveşte sporirea progresului tehnologic în România, cu accent pe educaţie, cercetare, folosirea inteligentă a datelor şi inovaţie. În plus, pune accent pe diversitate, echitate şi incluziune, ca fundamente extrem de importante a unei dezvoltări sociale sănătoase.

Pe parcursul celor 4 ani de activitate, aproximativ 6000 de persoane au fost beneficiari ai iniţiativelor Think Tank 360.

Women in Data Science (WiDS) Worldwide este o iniţiativă globală care are misiunea de a obţine o reprezentare de 30% a femeilor în educaţie, inovare şi leadership până în 2030, cu o viziune pe termen lung a unei reprezentări depline şi egale în procesul decizional, prosperitate economică şi oportunităţi.

WiDS Worldwide are peste 500 de ambasadori în lume, 200 de evenimente regionale în peste 50 de state, programe şi iniţiative impunătoare: WiDS Worldwide Conferences; WiDS Datathons; WiDS NextGen; WiDS Uplink