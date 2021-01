Coaliția de guvernare anunță ridicarea MCV prin desființarea SIIJ și 'repararea' legilor justiției - VIDOE

Premierul Florin Cîţu a anunţat că Executivul a aprobat miercuri un memorandum privind finalizarea Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV). „Este un calendar ambiţios, încercăm până în iunie”, a completat el.

„Este un angajament politic al acestei coaliţii şi vom face demersuri prioritare pentru a finaliza Mecanismul de Cooperare şi Verificare şi, bineînţeles, este vorba despre legislaţia din domeniul Justiţiei. Acest memorandum arată clar un calendar din partea Guvernului, împreună cu Parlamentul, cu coaliţia din Parlament, pentru a rezolva această problemă. Este un lucru foarte important, acest Guvern şi-a asumat şi această coaliţie de guvernare şi-a asumat rezolvarea MCV-ului în baza recomandărilor. Este un calendar ambiţios, încercăm până în iunie”, a declarat Florin Cîţu la finalul şedinţei de miercuri a Guvernului.

Vicepremierul Dan Barna a declarat, pe același subiect: „MCV-ul a devenit un fel de Fata Morgana. Prin memorandum am decis ca pana la finalul lunii februarie sa avem aprobarea de catre Guvern a legii privind desfiintarea SIIJ, astfel incat sa indeplinim o solicitare de la nivel european. Ne dorim ca pana la final de aprilie sa fie adoptata in Guvern legislatia privind repararea legilor justitiei si trimiterea ei in Parlamnet si speram procedura de urgenta pentru a intruni solicitarile CE, OCmisiei de la ventia, GRECO, astfel incat ridicarea MCV sa fie o realitate pentru Romania.