Coco Gauff: Nu ştiu dacă a juca noaptea la Roland Garros este cu adevărat cel mai bun moment

Sportiva americană Coco Gauff a dezvăluit că jucătoarele, în ansamblul lor, nu au vrut să fie programate în nocturnă, în parte pentru că a juca până târziu le obligă pe sportive să îşi modifice obiceiurile.

"Nu prea am o părere în această privinţă. Nu ştiu dacă a juca noaptea este cu adevărat cel mai bun moment. Cred că pentru televiziune poate fi un loc de maximă audienţă, aşa că este un moment foarte bun, dar pentru jucători, am vorbit cu mai mulţi şi nu cred că mulţi dintre ei au văzut-o pentru că este noaptea târziu. Nu am prea multe de spus despre asta. Depinde de jucătoare. Nu ştiam că Sloane sau Arina vor să joace la acea oră, dar nimeni altcineva nu vrea să joace noaptea. Pentru noi, este în regulă dacă o fac bărbaţii, dar este adevărat, acolo este toată atenţia. Asta cred eu", a declarat ea.

Meciul dintre Sloane Stephens şi Arina Sabalenka este programat de la ora locală 21.15.