Cod GALBEN de ceaţă, ploaie şi polei în trei județe din Moldova

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, noi avertizări nowcasting Cod galben de vreme rea, valabile în zone din trei judeţe situate în regiunea Moldovei.

Potrivit sursei citate, până la ora 23:00, în zonele joase din judeţele Suceava şi Neamţ vor fi precipitaţii sub formă de ploaie şi se va depune polei, iar în judeţul Botoşani, local se vor semnala precipitaţii şi ceaţă, fenomen care determină reducerea vizibilităţii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, scrie agerpres.ro.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.