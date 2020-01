Cod galben de ceaţă şi depuneri izolate de polei pentru zone din 16 județe

Meteorologii au emis, marţi, noi avertizări nowcasting Cod galben de de ceaţă şi depuneri izolate de polei, valabile în mai multe zone din Dobrogea, Oltenia, Transilvania, Banat, Crişana şi Muntenia, scrie Agerpres.

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), până la ora 13:00, în judeţele Constanţa (inclusiv în zona continentală), Tulcea (şi zona continentală), respectiv în zonele joase din judeţele Caraş-Severin, Arad, Bihor şi Timiş se va semnala ceaţă, fenomen care determină vizibilitate scăzută, local sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.

Citește și: VIDEO Al doilea candidat pentru funcţia de procuror general: 'Am constatat existenţa unor disfuncţionalităţi'



Totodată, până la ora 14:00, în localităţi din judeţele Olt, Dolj, Covasna, Braşov, Mureş, Harghita, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi şi Teleorman ceaţa va persista, vizibilitatea va fi redusă local sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri, iar pe arii restrânse vor fi condiţii de producere a poleiului şi chiciurei.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, menţionează ANM.