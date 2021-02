Codrin Ștefănescu a fost la Liviu Dragnea: Sistemul vrea să-l EXTERMINE! Adevăratul PSD e deținut politic la Rahova

Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu, a fost în vizită la fostul lider al PSD, Liviu Dragnea. El arată că lui Liviu Dragnea i se încalcă drepturile în pușcărie, iar Sistemul vrea să-l ”extermine, să-l umilească”.

”PSD parcā s-a prăpădit! Nu țipā, nu ia poziție, nu existā! Adevăratul PSD e deținut politic la Rahova. Unde i se incalcā toate drepturile conferite unui român aflat intr-o astfel de situație! Toate! Astāzi am fost sā-l vād pe Liviu Dragnea! Și am aflat cā i se refuzā in continuare dreptul la muncā, cu toate deciziile judecătorești cu tot. Pentru cā fiecare zi de muncā inseamnā un plus pentru eliberarea sa. Iar Sistemul nu dorește asta! Vor sā-l ținā acolo, sā-l umileascā, sā-l extermine! Și indiferent de lașitatea colegilor mei, eu voi continua sā-l vizitez și sa-i transmit gândurile voastre!”, scrie Codrin Ștefănescu.