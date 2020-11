Codrin Ștefănescu: Am fost în vizită la Liviu Dragnea. Am vorbit despre PSD, dar starea lui se înrăutățește

Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu, a fost în vizită la fostul lider al PSD, Liviu Dragnea. El susține că au discutat despre situația din PSD și din țară, dar nu a putut să nu remarce că starea de sănătate a lui Dragnea se deteriorează vizibil.

”Astăzi am fost sa-l vād pe Liviu! Dimineațā la prima orā, exact cum am primit dreptul la vizitā. Am vorbit cu el despre multe lucruri la ordinea zilei. Despre situația PSD sub Ciolacu și gașca sa securistoidā, despre cum au fost inlāturați de pe liste mai mult de o sutā de parlamentari PSD, despre inepțiile guvernului-gen închiderea piețelor, despre starea de spirit din societate. M-a rugat sā transmit mulțumiri tuturor celor ce i-au scris. In rest, situația lui e neschimbatā de data trecutā: nu i se dā dreptul la muncā, nu are voie sā vorbeascā cu presa, starea lui de sānātate se inrāutāteste in mod constant. Hotârea instanței nu se aplicā in cazul sāu, nimeni nu ia poziție publicā in fața acestui șir de abuzuri, foștii colegi sunt muți ca peștii și dârdâie de fricā! V-am promis cā vā țin la curent, asta am fācut!”, scrie Codrin Ștefănescu.