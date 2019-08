Codrin Ștefănescu: PSD ar trebui să iasă de la guvernare

Fostul secretar general PSD Codrin Ștefănescu a apreciat miercuri ca partidul ar trebui sa iasa de la guvernare si să-i lase la Palatul Victoria pe PNL și USR pentru ca alegatorii sa vada diferenta.

„Cred cā ar trebui sā iesim si noi de la guvernare. Nu numai Tariceanu si ALDE. Sā-i lāsām pe Klaus, Orban si Barna sā-si facā guvernul lor. Sā inceapā sā taie salarii, pensii, alocatii si gratuitāti. Sā majoreze taxe si impozite. Sā ingroape si ultimele firme românesti existente. Sā facā praf si pulbere tot ceea ce am fācut bine in ultimii trei ani. Doar asa se va face diferenta! Si in viitor veti avea grijā cu cine votati!”, a scris Codrin Stefanescu pe Facebook.

