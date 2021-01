Codrin Ștefănescu: Există zvonuri că eu și Liviu Dragnea vom pleca la alt partid. Vor recupera PSd din mâna academiștilor SRI

Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu, susține că informațiile conform cărora el și Liviu Dragnea ar urma să plece la un alt partid sunt false. Acesta arată că în momentul în care Dragnea va ieși din pușcărie își va îngriji sănătatea, nu politica va fi principala lui preocupare.

”Au apărut zvonuri privind plecarea noastră la un alt partid! Sunt false! Eu cred in continuare ca ne vom recupera PSD-ul din mâna academistilor SRI! Și cā vom reveni la mesajele publice pe care oamenii le asteaptā de la noi. Cā vom deveni din partid-moluscā și predat noii puteri, din nou partid al oamenilor curajoși! Iar Liviu Dragnea când se va întoarce acasā, in primul rând trebuie sā se ocupe de sānātatea sa! E obligatoriu sā facā asta! Sper cā am lāmurit acum situația!”, scrie Codrin Ștefănescu.