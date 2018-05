Codrin Ștefănescu îl 'desființează' pe liderul PNL, după criticile aduse Guvernului Dăncilă: 'Ludovic Orban a luat-o razna'

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a spus, luni, că Ludovic Orban devine un personaj “tot mai toxic”, aceste declaraţii venind în contextul în care liderul PNL a afirmat, sâmbătă, despre premierul Dăncilă că e pe “post de mobilă”.

“Este absolut ruşinos şi aberant la ce nivel mizer coboară Ludovic Orban dialogul şi critica, în politica românească. Şi este totodată monstruos faptul că PNL, un partid cu o istorie de peste 140 de ani, admite să aibă ca preşedinte un astfel de personaj care devine pe zi ce trece tot mai toxic. Iar această toxicitate a sa este injectată de Sistemul Securistoid pe care îl slujeşte şi de slugărnicia de care dă dovadă în faţa unor şefi de instituţii ce îi zăngăne cătuşele pe la urechi”, a spus Codrin Ştefănescu într-o declaraţie de presă.

Ştefănescu mai consideră ca fiind inacceptabil modul cum Ludovic Orban a vorbit despre liderii PSD.

Chiar dacă eşti şantajat cu dosare de Statul Paralel, chiar dacă te terorizează sistemul să spui lucruri pe care nu le gândeşti şi chiar dacă urăşti PSD atât de mult, nu ai dreptul să te exprimi astfel în politică. Pentru că oricât ai încerca să faci pe plac noilor stăpâni, pe motiv că dârdâi de frica lor, tot nu poţi utiliza atâtea jigniri, calomnii şi injurii în spaţiul public, mai ales când pretinzi că eşti şef de partid politic. Este impardonabil şi total inacceptabil să te exprimi la adresa colegilor mei din PSD în aceşti termeni: „premierul este o profesoară de lucru manual”; ministrul de Interne este o biată secretară de şcoală din Videle”; „ministrului Economiei i se spunea Debilul”; „Dragnea este paranoic şi nu suportă decât oameni mai proşti decât el”; „Dăncilă e pe post de mobilă”; „în ministere sunt oameni luaţi de la coada vacii”; „toate scroafele suite în copac, populează administraţia” etc”, a mai spus Codrin Ştefănescu.

Secretarul general adjunct al PSD mai spune că “este absolut şocant şi inacceptabil modul în care a ajuns Ludovic Orban să se exprime în spaţiul public atunci când vorbeşte despre PSD. Este incalificabil limbajul de tip mahala, ca al unui fost şef de cadre de pe vremea lui Ceauşescu, ce venea beat la serviciu în fiecare dimineaţă şi înjura pe toată lumea. Iar singura concluzie la care orice om normal ajunge este aceea ca Ludovic Orban a luat-o razna şi nu merită un răspuns mai bun din partea PSD, decât această reacţie.”

Liderul PNL Ludovic Orban a criticat, sâmbătă la Tulcea, Guvernul Dăncilă, susținând că premierul este o marionetă pentru PSD, iar alți membri ai Cabinetului au fost aleși fără a fi recomandați de performanțele anterioare, ci de raportarea la șeful partidului.

"Nu cred că a existat dupa Revolutie atâta prostie în guvern. Cum să pui premier profesoară de lucru manual, ministrul de Interne-măcar o punea pe cealaltă că aia a fost secretară la școala din Videle, ministrul Economiei să te uiți ce diferență are între scoală si facultate, i se spunea Debilul, asta era porecla lui, să îl pui la Econmie, este ceva de noaptea minții. Dragnea este paranoic, nu suportă decât oameni mai proști decaâ el. Dacă îi spune unul la ureche ca Fifor vrea să îi ia locul, îl execută instant. A distrus orice logica de numire. Nu mai conează criteriile de competență, cât de prost să fii, dacă asculți poruncile lui Dragnea, ești bun pentru orice poziție în România. Să nu ne mirăm, dacă o fie, Doamne fereste, să desemneze comisarul european, o desemnează pe Dăncilă. Oricum au trimis-o la Parlamentul European, unde nu a deschis gura că nu a avut cine sa îi scrie textele, acum vedem ca are cine, dar nu știe să le citească (...) Acest guvern e condus de Dragnea, Vâlcov, Sheidehh, Stănescu", a declarat Ludovic Orban, la Tulcea.

Liderul PNL a criticat și ultima intervenție televizată a premierului.

"Dăncilă e pe post de mobilă. Cred că și jandarmul ce o păzeste are mai multe putere. (...) Nici măcar în interviu regizat în care exista sufleor ca la teatru, doamna Dăncilă la Ciutacu avea un sufleor, nici măcar așa nu au fost în stare să o impiedice să facă iarăși niște gafe. De asta am și spus am o ușoară milă, dacă are familie care o iubesc, sper să aibă, prieteni să îi spună să meargă acasă", a mai spus Orban.