Codrin Ștefănescu: Situația din interiorul PSD este DRAMATICĂ! Ridicolul este ABSOLUT!

Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu, consideră că situația din interiorul PSD este una ”dramatică”, iar acțiunile liderilor actuali ai partidului reprezintă răspunsul la întrebarea ”de ce nu crește PSD în sondaje?”.

”M-ati intrebat: de ce nu creste PSD in sondaje? Eu cred ca stiti singuri rāspunsul! Am citit cu maximā atentie comentariile voastre la postarea mea despre realitatea din partid. Si m-ati lamurit voi pe mine, asta-i sigur! Situatia e cu adevārat dramaticā, ridicolul e absolut, lipsa noastrā de reactie e tot mai evidentā. Insā nu toti suntem lasi sau absolventi de academii secrete. Noi, civilii, vom lupta pentru ideile care ne-au consacrat si pentru care am fost votati. Asa cum am fācut si acum 30 de ani la Revolutie! Iar ideea ruperii PSD e total neavenitā. Fiti aproape, avem nevoie de voi toti!”, scrie Codrin Ștefănescu.