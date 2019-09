Cofondatorul gigantului Alibaba a demisionat în ziua în care a împlinit 55 de ani

Jack Ma, carismaticul cofondator al Alibaba Group Holding Ltd, cel mai mare retailer online din China, a demisionat din funcţia de preşedinte marţi, în ziua în care a împlinit 55 de ani, într-un moment în care industria sa este afectată de războiul comercial cu SUA, transmite DPA, potrovit Agerpres.

El este în prezent cel mai bogat om din China, cu o avere estimată la 39 de miliarde de dolariMa l-a numit succesor pe actualul director general al Alibaba, Daniel Zhang, în vârstă de 47 de ani. El este în această funcţie din 2015 şi este cunoscut ca arhitectul "Zilei Celibatarilor", cea mai importantă zi de cumpărături online, care se sărbătoreşte în China în fiecare an la 11 noiembrie.Fost profesor de engleză, Jack Ma a înfiinţat Alibaba în 1999. Compania are peste 66.000 de angajaţi cu normă întreagă şi o capitalizare bursieră de aproximativ 462 de miliarde de dolari.Când a fost listată la Bursa de la New York, în 2014, Alibaba a spart toate recordurile cu Oferta Publică Iniţială de 25 de miliarde de dolari.Piaţa de retail online din China încetineşte din cauza războiului comercial cu SUA. În primul semestru din acest an vânzările online au crescut cu 17,8%, faţă de un avans de 23,9% în 2018.