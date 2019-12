Școli din Gorj lăsate în frig pentru că nimeni nu taie lemnele din curți. Director: Părinții s-au boierit!

Elevii școlilor din comuna Scoarța, județul Gorj, îngheață în clase pentru că nimeni nu vrea să taie lemnele pe care le au în curți pentru iarnă. Directorul unei școli spune că „părinții s-au boierit” și nu mai ajută, în timp ce primarul afirmă că va sparge el buștenii.

Primarul comunei Scoarța, Ion Stamatoiu, a decis să meargă el să taie lemnele pentru centralele din școlile din localitate, întrucât părinții copiilor nu sunt dispuși să sară în ajutor, iar numărul beneficiarilor de ajutoare sociale este mult mai mic față de anii trecuți.

Ion Stamatoiu spune că în acest an a cheltuit 30.000 de lei pentru aprovizionarea școlilor cu lemne. Acum însă a descoperit că nu are cine să le taie. În aceste condiții, pentru ca elevii să nu înghețe la ore, edilul a decis să ia securea și drujba și să spargă buștenii.

„Nu avem cu cine. Am apelat și la niște prieteni, sâmbătă avem acțiune la ora 09.00, la școală, la Scoarța, să le tăiem. Deja vorbeam cu femeia de serviciu să fie acolo, că mai vin doi-trei bărbați cu drujbele. Inclusiv eu particip. Ce să facem, dacă nu are cine? Am apelat la părinți, nu au venit, am apelat chiar la începutul școlii să reabilităm grupul social în curte, nu au venit. Am găsit înțelegere în altă parte, la unitatea militară de exemplu. Gratuit, voluntar, facem muncă voluntară. Avem trei școli: două gimnaziale, una generală. Sâmbătă vom fi la cea de la Scoarța, centru, unde sunt cele mai multe. Continuăm la Budieni. Am cheltuit 30.000 de lei pe lemne, au mai rămas și de anul trecut. Ar fi culmea să vină zăpada peste noi și noi să stăm să vină alte vremuri. Am zis că mi-aș lua și din concediu, chiar eu, să pot să particip la tăierea lemnelor. Nu mă sperie munca”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Ion Stamatoiu, primarul comunei Scoarța.

Edilul nu este la prima acțiune de acest gen. La începutul școlii a participat la ștergerea geamurilor și la curățenie într-o școală reabilitată. În localitate mai sunt doar nouă beneficiari de ajutoare sociale.

Directorul Școlii Gimnaziale Scoarța, Alina Bobei, a declarat, pentru MEDIAFAX, că îngrijitorul școlii ar putea să se ocupe de tăierea lemnelor, dar nu poate singur pentru că sunt foarte groase.

Alina Bobei a spus că primarul mai trimitea școlii beneficiari ai ajutorului social, dar acum nu mai are pe cine.

„Părinții nu prea. Părinții s-au boierit, cică e obligația Primăriei, a școlii, nu e a lor. Unii dintre ei ne-au ajutat, am avut aici ceva de făcut de construit și ne-au ajutat, au venit fără bani, dar nu putem să abuzăm de ei întodeauna”, a spus directorul Școlii Gimnaziale Scoarța.